Gratta e vince cinque milioni di euro a Santa Maria a Monte

Registrata in provincia di Pisa una delle vincite più alte della storia in regione. Il tagliando venduto in via provinciale Francesca

REDAZIONE
Gratta e vince cinque milioni di euro a Santa Maria a Monte (foto Agimeg)
SANTA MARIA A MONTE – Clamorosa vincita al gratta e vinci in Toscana. 

Ultra Numerissimi ha regalato, infatti, una delle vincite più alte mai registrate in Toscana. A Santa Maria a Monte – come riporta l’agenzia Agimeg –  in provincia di Pisa, un fortunato giocatore ha conquistato il premio massimo da 5 milioni di euro.

Il tagliando vincente, dal costo di 20 euro, è stato venduto in via Provinciale Francesca 381/L, regalando un colpo di fortuna capace di cambiare la vita.

