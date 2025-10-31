Gratta e vince cinque milioni di euro a Santa Maria a Monte

|
SANTA MARIA A MONTE – Clamorosa vincita al gratta e vinci in Toscana.
Ultra Numerissimi ha regalato, infatti, una delle vincite più alte mai registrate in Toscana. A Santa Maria a Monte – come riporta l’agenzia Agimeg – in provincia di Pisa, un fortunato giocatore ha conquistato il premio massimo da 5 milioni di euro.
Il tagliando vincente, dal costo di 20 euro, è stato venduto in via Provinciale Francesca 381/L, regalando un colpo di fortuna capace di cambiare la vita.