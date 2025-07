Guardia giurata spara alla moglie e poi si suicida: dramma a Pisa

Getting your Trinity Audio player ready...

PISA – Il dramma si è consumato in pochi minuti in via Ferdinando della Seta, nel quartiere di Sant’Ermete a Pisa.

Un uomo di 50 anni, una guardia giurata, ha prima ucciso la moglie, quindi, dopo aver chiamato la famiglia e il 112 raccontando il suo tragico gesto, ha rivolto l’arma contro di lui e si è ucciso.

Questa la ricostruzione di quanto avvenuto in un appartamento del quartiere periferico di Pisa. L’uomo, il 50enne Alessandro Gazzoli, ha prima ucciso la moglie, Samantha Del Gratta, 45 anni, madre dei suoi due figli, quindi si è suicidato.

Sul posto sono arrivati gli agenti di polizia che non hanno potuto far altro che constatare l’accaduto con i sanitari e sequestrare l’arma regolarmente detenuta dall’uomo, una Glock 9X21.

Il dramma rappresenta l’ennesimo caso di femminicidio, le cui cause sono al vaglio della polizia pisana.