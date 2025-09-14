25.3 C
Firenze
domenica 14 Settembre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Iker Bravo gela Pisa: Gilardino ancora senza vittorie

Errori, occasioni e una rete che pesa: la squadra friulana espugna l’Arena Garibaldi, mentre la formazione di casa resta in difficoltà

Primo PianoSport
DAVIDE CARUSO
DAVIDE CARUSO
Iker Bravo esulta
Iker Bravo esulta (foto FB Udinese)
1 ' di lettura

PISA – All’Arena Garibaldi di Pisa l’Udinese strappa tre punti preziosi. Finisce 0-1, decide il gol di Iker Bravo al 14’. Una partita combattuta, fatta di errori individuali e occasioni da entrambe le parti.

Il Pisa di Gilardino cercava la prima vittoria stagionale dopo un avvio complicato. I toscani hanno provato a reagire, soprattutto nella ripresa, ma la porta di Sava è rimasta inviolata.

L’Udinese di Runjaic, reduce dall’impresa di San Siro, conferma solidità e cinismo. I bianconeri salgono così a 7 punti, candidandosi come sorpresa di inizio campionato.

La partita

Avvio subito intenso. Al 2’ il portiere Sava rischia un disastro regalando palla a Meister, che però non ne approfitta. Poco dopo è l’Udinese a farsi viva con Davis, che sfiora il gol con un sinistro potente.

Il vantaggio arriva al 14’. Percussione di Atta, serie di rimpalli e palla che finisce sui piedi di Iker Bravo, glaciale davanti a Semper.

Il Pisa risponde con Moreo, ma l’attaccante spreca malamente davanti alla porta. L’inerzia della gara cambia nella mezz’ora finale del primo tempo, con i nerazzurri più aggressivi e vicini al pari in contropiede.

Gilardino rivoluziona la squadra con tre cambi all’intervallo. Dentro Nzola e Léris, subito protagonisti. Proprio Léris sfiora il gol con un colpo di testa che sorvola la traversa.

L’Udinese replica con le ripartenze di Buksa e Zaniolo, all’esordio in bianconero. Ehizibue spreca una grande occasione calciando a lato da ottima posizione.

Il Pisa ci prova fino alla fine. Caracciolo tenta la rovesciata, Nzola crea spazi e Meister lotta su ogni pallone. Ma i toscani pagano la scarsa precisione sotto porta.

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
25.3 ° C
26.2 °
23.7 °
63 %
3.1kmh
40 %
Dom
24 °
Lun
28 °
Mar
26 °
Mer
29 °
Gio
29 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

carabinieri (20)vigili del fuoco (11)incendio (10)Serie C (10)Almanacco (10)denuncia (8)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati