Il voto in provincia di Pisa premia il campo largo. Mazzeo: “Premiate alleanze larghe e radicate”

CASCINA – Guarda al voto nella provincia di Pisa, forse con un pensiero e qualcosa di più alle amministrative del capoluogo il vicepresidente del consiglio regionale, Antonio Mazzeo.

“Le vittorie del centrosinistra a Cascina, Calci e Fauglia rappresentano un segnale politico forte e importante per la provincia di Pisa e per tutta la Toscana. In tre comunità significative i cittadini hanno scelto amministratori seri, competenti e profondamente legati ai territori, premiando il lavoro fatto, la credibilità delle proposte e la capacità di costruire alleanze larghe e radicate”.

“È un risultato che conferma la forza del centrosinistra quando sa presentarsi unito, aperto e vicino ai bisogni reali delle persone. Ed è anche un grande risultato del Partito Democratico, che si dimostra ancora una volta motore fondamentale di coalizioni inclusive, credibili e vincenti. Voglio rivolgere i miei complimenti più sinceri a Michelangelo Betti, Valentina Ricotta e Carlo Carli. Le loro vittorie raccontano una politica fatta di presenza, ascolto, responsabilità e concretezza. A loro va il mio augurio di buon lavoro, certo che sapranno continuare a servire le proprie comunità con passione e senso delle istituzioni”.

“Da Cascina, Calci e Fauglia arriva un messaggio chiaro – conclude – quando il centrosinistra costruisce unità attorno a progetti credibili, parla ai territori e mette al centro il futuro delle comunità, vince. E dimostra di avere la forza, la visione e la classe dirigente per governare bene”.

Il voto a Cascina

“Il risultato di Michelangelo Betti è una grande vittoria per Cascina, per il centrosinistra e per il Partito Democratico. I cittadini hanno premiato un progetto serio, credibile e radicato, fondato sul buon governo, sull’ascolto e sulla capacità di dare risposte concrete alla comunità”. Così Giovanni Russo, segretario dell’unione comunale, commenta l’esito delle elezioni amministrative e la vittoria al primo turno del sindaco uscente.

“Il dato del Partito Democratico è straordinario – aggiunge – Siamo il primo partito della città al 35%, in crescita del 2% rispetto al 2020, e ci consegna una responsabilità ancora più grande. È il riconoscimento del lavoro fatto in questi anni, della presenza costante nei territori e della forza di una comunità politica che ha saputo stare unita, aperta e al servizio di Cascina. Per questo voglio ringraziare tutte le democratiche e tutti i democratici, i volontari, i candidati, gli amministratori e le tante persone che hanno contribuito a questo risultato. La vittoria di Michelangelo Betti e l’affermazione del Pd dimostrano quanto sia importante saper tenere insieme competenza, passione e partecipazione, senza polemiche, ma con l’unico obiettivo di lavorare al meglio per la comunità che si rappresenta”.

“Da oggi – conclude Russo – riprendiamo con ancora più determinazione il nostro impegno e il nostro lavoro al fianco del sindaco Betti e della nuova amministrazione per continuare a costruire, anche insieme alle altre forze della coalizione di centrosinistra che hanno contribuito a questo bel risultati, una Cascina sempre più forte, più giusta e più vicina ai bisogni delle persone”.

Soddisfatto dell’esito del voto, anche se all’opposizione, Dario Rollo, candidato sindaco arrivato

L’esito del voto per il sindaco e delle liste