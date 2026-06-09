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Incendio a Vicopisano, tre Comuni chiudono le scuole

In vigore le ordinanze precauzionali stabilite con la prefettura, al territorio interessato e a Cascina stamattina si è aggiunta San Giuliano Terme

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REDAZIONE
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Incendio a Vicopisano, tre Comuni chiudono le scuole (foto vigili del fuoco)
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VICOPISANO – L’incendio alla Delta Energy di Vicopisano non è ancora domato. Ed è tanto il fumo che proviene dall’azienda di materiali plastici.

Mentre i vigili del fuoco sono ancora al lavoro e si attendono e analisi di Arpat come deciso in prefettura si è provveduto ad emanare delle ordinanze precauzionali con le solite raccomandazioni: tenere chiuse le finestre, lavare le superfici in presenza di residui di incendio, lavare bene frutta e verdura.

Ieri i comuni di Vicopisano e Cascina hanno chiuso le scuole, questa mattina, visto il cambiamento delle condizioni meteo, lo ha deciso anche San Giuliano Terme.

© Riproduzione riservata

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