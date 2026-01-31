11.6 C
Firenze
sabato 31 Gennaio 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Insetti e sporcizia in una macelleria di San Miniato, attività chiusa fino alla sanificazione

Dopo il blitz dei Nas la Asl ha emesso un provvedimento di immediata sospensione e chiusura dell’esercizio

CronacaPrimo Piano
REDAZIONE
REDAZIONE
Nas in azione (foto carabinieri)
Meno di 1 ' di lettura

SAN MINIATO – Nell’ambito delle attività di controllo pianificate per la strategia operativa mensile dedicata al settore della lavorazione e del sezionamento carni, i carabinieri del Nucleo antisofisticazioni e sanità (Nas) hanno condotto un’ispezione in una macelleria di San Miniato.

L’operazione, volta a tutelare la salute pubblica e verificare il rispetto delle normative sulla sicurezza alimentare, ha portato alla luce una situazione di estremo degrado all’interno dei locali dell’attività.

Nel corso dell’ispezione, i carabinieri del Nas hanno riscontrato condizioni igienico-sanitarie precarie, caratterizzate da sporcizia pregressa e residui di precedenti lavorazioni non rimossi, incrostazioni diffuse sugli impianti e sulle attrezzature da taglio e infestazione da insetti sia vivi sia morti, all’interno delle esche di cattura posizionate sui pavimenti della cucina.

A seguito delle evidenze emerse, è intervenuto il Responsabile dell’unità funzionale della sicurezza alimentare e sanità pubblica veterinaria (Zona empolese dell’azienda Usl Toscana Centro). Concordando pienamente con le valutazioni degli operanti, l’autorità sanitaria ha emesso un provvedimento di immediata sospensione e chiusura dell’esercizio.

L’attività rimarrà interdetta al pubblico fino al completo ripristino delle condizioni di idoneità previste dalla legge e alla sanificazione certificata dei locali.

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
poche nuvole
11.6 ° C
11.8 °
10.5 °
69 %
2.6kmh
20 %
Sab
11 °
Dom
11 °
Lun
11 °
Mar
10 °
Mer
11 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1502)ultimora (1338)sport (68)Eurofocus (56)demografica (40)carabinieri (13)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati