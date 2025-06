Malore mentre è in acqua al Masso delle Fanciulle, in elisoccorso all’ospedale

Getting your Trinity Audio player ready...

POMARANCE – Colto da malore al Masso delle Fanciulle mentre è in acqua.

I vigili del fuoco hanno soccorso un giovane poco prima delle 15 nella nota riserva naturale nel territorio del comune di Pomarance. La squadra ha raggiunto il luogo del sinistro e ha collaborato con il personale medico del 118.

Per il soccorso, visto il luogo impervio e non raggiungibile con i mezzi è stato fatto sollevare l’elisoccorso Pegaso. Il ragazzo è stato condotto così per accertamenti all’ospedale di Grosseto.