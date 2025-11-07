Maltratta ripetutamente la ex compagna, ventenne va in carcere

Getting your Trinity Audio player ready...

VOLTERRA – Maltratta ripetutamente la ex compagna, va in carcere.

I carabinieri della stazione di Volterra hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Giudice per le indagini preliminari del tribunale di Pisa, su richiesta della procura.

Il provvedimento è stato adottato nei confronti di un ventenne ritenuto responsabile di reiterate condotte di violenza, minaccia e atti persecutori ai danni della sua ex compagna.

L’ordinanza scaturisce da una complessa e tempestiva attività investigativa condotta dai carabinieri di Volterra e coordinata dalla sezione specializzata in materia di “codice rosso” della procura di Pisa. Le indagini hanno permesso di raccogliere significativi elementi probatori relativi a una serie di comportamenti violenti e vessatori, culminati in una violenta aggressione avvenuta lo scorso 20 ottobre.

A seguito dell’episodio, un familiare della persona offesa ha formalizzato la denuncia, innescando l’immediata attivazione della procedura prevista dal codice rosso, normativa che tutela le vittime di violenza domestica e di genere.

L’esecuzione della misura cautelare in carcere si è resa necessaria per interrompere la spirale di violenza e assicurare la tutela della vittima. L’uomo è stato rintracciato e, al termine delle formalità di rito, è stato condotto al carcere di Pisa.