Massacra di botte un giovane che gli chiede indietro il portafoglio: 25enne in carcere

PISA – È stato fermato dalla Squadra Mobile della Questura un 25enne di origine senegalese, irregolare sul territorio nazionale, accusato di tentato omicidio ai danni di un giovane ucraino di 32 anni. L’aggressione è avvenuta nel tardo pomeriggio del 17 settembre al Parco Stampace, dopo il furto di un portafoglio.

Secondo la ricostruzione degli investigatori, la vittima, derubata nella notte dello stesso giorno in zona aeroporto, si era messa insieme alla madre alla ricerca del ladro. I due lo avevano individuato su una panchina del parco e avevano chiesto la restituzione del portafoglio. La reazione del sospettato è stata però di estrema violenza: il giovane senegalese ha colpito ripetutamente il 32enne al volto, facendolo cadere a terra privo di sensi, per poi darsi alla fuga.

Immediato l’intervento delle volanti della Polizia e dei sanitari del 118. Le condizioni del ferito sono apparse da subito critiche: trasportato al pronto soccorso, è stato ricoverato in terapia intensiva in coma per una grave emorragia cerebrale. La prognosi resta riservata.

La caccia all’aggressore è scattata subito dopo l’episodio. Gli agenti della Squadra Mobile, sulla base delle prime testimonianze e informazioni raccolte, si sono messi sulle tracce del sospettato, che nel frattempo aveva abbandonato il cellulare e tentato di far perdere le proprie tracce. Dopo meno di 24 ore, il giovane è stato rintracciato nei pressi della stazione ferroviaria di Pisa.

Il 25enne, già noto alle forze dell’ordine, è stato sottoposto a fermo di indiziato di delitto con l’accusa di tentato omicidio, su disposizione del pubblico ministero di turno della Procura di Pisa.