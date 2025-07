Minacce, danneggiamenti e botte per impedire l’apertura di un barbiere concorrente: arrestati in quattro

Le indagini hanno avuto inizio soltanto lo scorso metà giugno, allorquando un giovane connazionale degli arrestati si rivolgeva all’ufficio denunce della Questura riferendo di essere stato malmenato da quattro connazionali a lui conosciuti, anche mediante l’utilizzo di una bottiglia di vetro, allo scopo di intimorirlo e di dissuaderlo dall’apertura di un esercizio di barbiere nel centro cittadino di Pisa.

La denuncia in parola ha fatto scattare immediati accertamenti da parte della Squadra Mobile, come l’analisi delle immagini di videosorveglianza cittadina, l’acquisizione e traduzione dei messaggi memorizzati nel telefono della persona offesa, la verbalizzazione delle testimonianze di testimoni oculari nonché una ricostruzione dettagliata dei rapporti pregressi tra la persona offesa e gli indagati.

Gli investigatori, coordinati dalla procura di Pisa, sono così riusciti a ricostruire compiutamente l’allarmante vicenda. Tutto nasceva dalla circostanza che la vittima aveva lavorato come barbiere nell’esercizio commerciale gestito da due degli indagati nel centro urbano di Pisa. Allorquando la vittima aveva deciso di mettersi in proprio e di aprire una barberia propria, era rimasto vittima di una escalation di violenze e minacce da parte dei due fratelli, già suoi datori di lavoro, messe in atto anche con il concorso di due soggetti, familiari dei fratelli, sempre di origine tunisina.

Le minacce verbali subite dalla giovane vittima sono state di questo tenore: “Se vuoi andare da solo, devi uscire da questa città”, “Se vuoi aprire un locale lo devi fare in un’altra città”; “Se lo apri ti taglio le mani”. Le minacce si sono estese inoltre anche ai familiari della persona offesa, addirittura gli arrestati sono arrivati a rapinare la vittima del telefono cellulare allo scopo di reperire i numeri telefonici dei familiari da minacciare.

Le azioni criminali si sono rivolte anche alle vetrine dell’attività commerciale in corso di apertura, vandalizzata dagli indagati. Addirittura, più volte, probabilmente a causa di un mero errore, è stata danneggiata la vetrina di un’altra attività commerciale in corso di apertura avulsa dalle attività del barbiere, ma situata proprio accanto alla vetrina oggetto di attenzione da parte degli arrestati. I danneggiamenti sono continuati per settimane, costringendo perfino il titolare a decidere di dormire all’interno dell’attività per proteggerla.

La rapida indagine ha permesso di ricostruire con dovizia di particolari e precisione indiziaria la vicenda. Il Pm ha quindi chiesto al Giudice per le indagini preliminari il provvedimento eseguito in data odierna.

L’esecuzione dei provvedimenti, accompagnata da perquisizioni domiciliari presso le dimore degli arrestati, espletata dal personale della Squadra Mobile, unitamente a specialisti della Polizia Scientifica di Pisa e delle Unità Cinofile antidroga di Firenze, ha consentito altresì di sequestrare la somma di circa 12’000 euro in contanti.

Tel. 050/583644

PEC: dipps160.00m0@pecps.poliziadistato.it