Muore a soli 13 anni per una malattia rara: tutta Italia si era mobilitata per lui

PONTEDERA – Profondo cordoglio a Pontedera per la scomparsa di Christian Picarella, il ragazzo di 13 anni che da sempre combatteva contro una grave malattia genetica rara, la CDKL5 deficiency disorder. Christian si è spento nei giorni scorsi, lasciando un vuoto enorme nella sua famiglia e in tutta la comunità che per anni lo aveva sostenuto con affetto e partecipazione.

La storia di Christian era diventata un simbolo di forza, amore e solidarietà. Attorno a lui era nato nel 2015 il progetto Insieme per Christian, un’iniziativa di beneficenza che aveva mobilitato centinaia di persone, associazioni e società sportive, dando vita a eventi e raccolte fondi per sostenere la famiglia e promuovere la ricerca sulla malattia. Con il tempo, l’impegno collettivo si era trasformato nel progetto Insieme per sognare, dedicato ad aiutare anche altri bambini affetti da patologie rare.

Il sorriso di Christian e la determinazione dei suoi genitori avevano toccato i cuori di tanti, anche di grandi campioni del calcio. Zlatan Ibrahimović gli aveva inviato un messaggio incoraggiante – Vai Christian, vai guerriero. Sei più forte di me– mentre Lionel Messi aveva registrato un videomessaggio dedicato a lui.

La notizia della sua morte ha suscitato un’ondata di commozione in tutta la Valdera. Il Pontedera Calcio ha espresso in una nota il proprio cordoglio: “Un ragazzo straordinario, che, fin dalla nascita, ha dovuto affrontare con coraggio una rara e grave malattia genetica, la Cdkl5. Nel 2018 la società granata ebbe l’onore di partecipare all’iniziativa Pontedera corre con Christian, mettendo all’asta le maglie del derby contro il Pisa e devolvendo il ricavato per sostenere le cure del piccolo. Oggi, ricordiamo quel gesto e quel legame con il club e la tifoseria granata con grande commozione. L’Us Città di Pontedera rivolge alla famiglia di Christian e a tutti coloro che gli sono stati accanto le più sincere condoglianze”.

Sebbene la sua vita sia stata breve, Christian lascia dietro di sé una testimonianza potente di coraggio e speranza. La sua storia continuerà a ispirare chi, ogni giorno, affronta con dignità e amore le sfide delle malattie rare. Pontedera lo ricorderà come un piccolo grande guerriero, capace di far nascere un movimento di solidarietà che non si fermerà con la sua scomparsa.