Al Maradona partita spettacolare: vince il Napoli, Pisa mai domo

NAPOLI – Il Napoli soffre ma vince. Al Maradona finisce 3-2 contro un Pisa coraggioso, capace di restare in partita fino all’ultimo.
La gara si apre con un brivido: al 9’ il VAR controlla un possibile rigore per un intervento di De Bruyne, ma prima c’è un tocco di mano di Leris e tutto sfuma. I toscani tengono bene il campo, poi al 39’ arriva la svolta. Billy Gilmour segna il gol che apre la partita, trovando l’angolo con un tiro deviato dopo un’incursione di Spinazzola. Il Pisa però non si arrende e sfiora il pari prima dell’intervallo con Leris, fermato da un grande intervento di Meret.
Nella ripresa la partita si accende. Al 58’ Beukema tocca con il braccio in area e il Pisa ottiene un rigore: dal dischetto Nzola firma l’1-1. Il Napoli reagisce subito e al 73’ torna avanti con Spinazzola, che calcia di potenza dal limite dopo un appoggio di Lobotka.
La squadra di Gilardino prova a rispondere, ma all’82’ il Napoli chiude i conti con Lorenzo Lucca. L’attaccante si gira in area e fulmina Semper con un destro sotto l’incrocio. Non basta però per spegnere gli ospiti: al 90’ Lorran accorcia le distanze approfittando di un errore di Di Lorenzo.
Nel finale il Pisa ci prova ancora, ma il Napoli resiste e porta a casa tre punti pesanti.
Al triplice fischio il tabellone segna 3-2 per il Napoli, tra applausi del pubblico e qualche rimpianto per un Pisa combattivo e mai arrendevole.
Il tabellino
NAPOLI (4-1-4-1)
: Meret; Di Lorenzo, Beukema, Buongiorno (81’ Juan Jesus), Spinazzola; Gilmour (57’ Lobotka); Politano, Elmas (57’ Anguissa), De Bruyne, Mc Tominay; Hojlund (77’ Lucca). All. Conte.
PISA (3-5-2): Semper; Canestrelli, Caracciolo, Lusuardi; Bonfanti (74’ Angori), Marin (80’ Lorran), Aebischer, Akinsanmiro, Leris (61’ Cuadrado); Moreo (61’ Meister), Nzola (74’ Tramoni). All. Gilardino.
RETI: 39’ Gilmour (N), 59’ Nzola (P), 73’ Spinazzola (N), 82’ Lucca (N), 90’ Lorran (P).
NOTE: Ammoniti Caracciolo (P), Gilardino (P), Spinazzola (N), Lusuardi (P)