Otto involucri di cocaina purissima nel cruscotto dell’auto: arrestato

PONTEDERA – Nel pomeriggio del 10 novembre i carabinieri dell’Aliquota operativa di Pontedera hanno arrestato un uomo di 36 anni con l’accusa di detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio. L’operazione è scattata intorno alle 17 in una zona del capoluogo pisano già nota alle forze dell’ordine per l’elevata attività di traffico di droga.

Durante un servizio mirato al contrasto dello spaccio, i militari hanno notato il 36enne a bordo della sua auto, il cui comportamento ha destato sospetti. Dopo averlo fermato, è scattata una perquisizione personale e del veicolo: all’interno del cruscotto sono stati scoperti otto involucri in cellophane contenenti complessivamente 6,7 chilogrammi di cocaina pura. La sostanza, confezionata e pronta per essere immessa sul mercato, è stata immediatamente sequestrata insieme all’automobile.

Il trentaseienne è stato arrestato e accompagnato al carcere di Pisa su disposizione del sostituto procuratore della Repubblica, che coordina le indagini. I carabinieri proseguono le verifiche per ricostruire la rete di contatti e il possibile canale di approvvigionamento dello stupefacente.