Palpeggia nelle parti intime una 14enne svenuta per il troppo alcol nella notte di Halloween a Pisa

PISA – Personale della squadra mobile della questura di Grosseto negli scorsi giorni ha eseguito nel capoluogo maremmano un’ordinanza di applicazione di misura cautelare personale, emessa dal Giudice per le indagini preliminari del tribunale di Pisa. In particolare, un uomo di 30 anni di origine nordafricana è stato sottoposto alla misura cautelare personale dell’obbligo di dimora nel comune di Grosseto in relazione ai reati di violenza sessuale aggravata ed omissione di soccorso.

La misura cautelare nasce dopo una attenta indagine effettuata dalle donne e gli uomini della Squadra Mobile di Pisa coordinati da un sostituto procuratore del gruppo specializzato in violenza di genere istituito alla procura di Pisa.

I fatti fanno riferimento a un episodio occorso la notte tra il 31 ottobre e l’ novembre scorsi, quando nel centro cittadino, al ritorno dai festeggiamenti di Halloween, una quattordicenne, si è accasciata al suolo stordita dall’alcol in stato di semi-incoscienza, attirando così le attenzioni di diversi passanti. Purtroppo, tra questi vi era l’indagato che si è offerto di aiutare la ragazza, ma poi approfittando del suo stato ha cominciato a palparla con insistenza anche nelle parti intime, arrivando persino a baciarla sul corpo. Proprio mentre l’indagato cercava di far salire sulla propria autovettura la minore, fortunatamente, è arrivato il padre di quest’ultima che ha potuto così mettere in salvo la ragazza.

Le indagini si sono basate soprattutto sulla testimonianza del padre e dei presenti: in particolare sia il padre che un amico della vittima si sono adoperati con il cellulare a scattare foto e video delle persone presenti ai fatti e della targa dell’auto dell’indagato.

Visto il grave ed inequivoco quadro indiziario, pertanto, la procura ha chiesto ed ottenuto una misura cautelare nei confronti dell’indagato, in relazione ai reati di violenza sessuale aggravata e omissione di soccors, prontamente eseguita in stretta sinergia operativa tra gli operatori della Squadra Mobile di Pisa e Grosseto.