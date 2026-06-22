Paolo Bianco è il nuovo allenatore del Pisa: ufficiale l’accordo per la panchina nerazzurra

PISA – La panchina del Pisa Sporting Club ha un nuovo padrone. La società ha infatti ufficializzato la nomina di Paolo Bianco come responsabile tecnico della prima squadra, definendo così la nuova guida sportiva per la formazione nerazzurra.

L’approdo all’ombra della Torre rappresenta l’ultima tappa di un percorso professionale iniziato subito dopo aver appeso gli scarpini al chiodo. La carriera da calciatore di Bianco si era conclusa con la maglia del Sassuolo, in coincidenza con la prima storica promozione del club emiliano in Serie A. Proprio all’interno del settore giovanile neroverde ha mosso i primi passi da allenatore, prima di misurarsi con il campionato di Serie C alla guida del Siracusa e della Sicula Leonzio.

Il curriculum del nuovo tecnico si è arricchito successivamente attraverso ruoli di spessore all’interno di staff tecnici di caratura internazionale. Nel 2019 è tornato a Sassuolo per collaborare con Roberto De Zerbi, scegliendo poi di seguire l’allenatore bresciano anche nella sua avventura estera allo Shakhtar Donetsk. Durante la stagione 2022-2023, Bianco è sbarcato alla Juventus, inserendosi nello staff guidato da Massimiliano Allegri.

Conclusa l’esperienza torinese, ha ripreso il ruolo di primo allenatore ripartendo dalla Serie B con il Modena. Le ultime due annate lo hanno visto protagonista di traguardi significativi nel torneo cadetto: nel febbraio del 2025 è subentrato sulla panchina del Frosinone, riuscendo a guidare la squadra verso una complessa salvezza. L’anno successivo è passato al Monza, compagine con la quale ha centrato l’obiettivo della promozione nella massima serie, risultato che ha fatto da preludio alla sua odierna firma con il Pisa.