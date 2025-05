Parte il Giro d’Italia, Pisa inaugura la mostra fotografica sulla città e la corsa in rosa

Getting your Trinity Audio player ready...

PISA – Nel giorno della partenza ufficiale da Durazzo della 108esima edizione del Giro, a Pisa viene inaugurata la mostra 100 anni di passione. Pisa e il Giro d’Italia (atrio Palazzo Gambacorti, Lungarno Gambacorti, ore 12). In esposizione venti fotografie per raccontare la passione della città per il Giro d’Italia; venti immagini che descrivono i tanti passaggi della corsa all’ombra della Torre.

Alla inaugurazione sarà presente il sindaco di Pisa, Michele Conti, l’assessore allo sport Frida Scarpa, Luca Cinotti, caposervizio de Il Tirreno di Pisa, Paola Zerboni, caposervizio de La Nazione di Pisa.

Invitati anche gli autori delle fotografie selezionate per il contest fotografico che ha visto la partecipazione di tanti fotografi, professionisti e dilettanti, appassionati sportivi. La commissione di esperti era presieduta dal fotoreporter Massimo Sestini.

Le immagini raccontano momenti diversi: il tifo lungo le strade, la fatica degli atleti, il passaggio del gruppo sull’Aurelia, ma anche un bel momento di riposo all’Arena Garibaldi di Gino Bartali seduto circondato dall’affetto dei tifosi, Fausto Coppi a Marina tra i bimbi del collegio Nissim, il campione del mondo Paolo Bettini che attraversa il ponte di Mezzo. Tra tutte, i social hanno votato la foto simbolo che ritrae Francesco Moser, in maglia rosa, davanti alle mura di Pisa durante la tappa a cronometro Pontedera-Pisa di 36 chilometri che si svolse il 20 maggio 1980. All’autore della foto, Alessandro Giani, che il giorno dello scatto aveva 16 anni, sarà consegnata una bicicletta elettrica offerta da Pisamo.

La mostra, a cura di Fabio Muzzi, sarà aperta tutti i giorni dal lunedì al sabato (7,30-19,30, ingresso gratuito) fino al 20 maggio, giorno del passaggio a Pisa tappa numero 10, Lucca-Pisa ITT Tudor.