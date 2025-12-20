Paura per il crollo di un tetto in un edificio di Cascina

|
Getting your Trinity Audio player ready...
CASCINA – Paura per il crollo di un tetto a Cascina.
Una squadra dei Vigili del Fuoco di Pisa è intervenuta oggi (20 dicembre) in via Roma. Il personale ha riscontrato mediante l’ausilio dell’autoscala proveniente dalla sede centrale il crollo parziale della copertura di un edificio composto da due piani fuori terra.
L’appartamento interessato posto al secondo piano era fortunatamente disabitato mentre quello sottostante è stato dichiarato inagibile. Dopodiché la squadra ha messo in sicurezza il luogo dell’intervento.
Nessuna persona è rimasta ferita. Sul posto anche la polizia municipale.