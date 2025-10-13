19.8 C
Firenze
lunedì 13 Ottobre 2025
Paura per l'incendio di un magazzino a San Giuliano Terme

Le fiamme hanno interessato il locale a piano terra di una struttura poi dichiarata inagibile dai vigili del fuoco che le hanno estinte

Cronaca
REDAZIONE
REDAZIONE
Paura per l'incendio di un magazzino a San Giuliano Terme
Paura per l'incendio di un magazzino a San Giuliano Terme (foto vigili del fuoco)
Meno di 1 ' di lettura
SAN GIULIANO TERME – Paura a San Giuliano Terme per l’incendio di un magazzino che si è verificato a partire dalla serata di ieri (12 ottobre).

Una squadra dei vigili del fuoco del comando di Pisa è intervenuta alle 20,27 di domenica (12 ottobre) in via Cilea.  L’incendio ha interessato il locale piano terra di una struttura adibito a magazzino.

All’arrivo sul posto la squadra dei vigili del fuoco con due mezzi antincendio ha prontamente estinto le fiamme. La struttura è stata dichiarata inagibile per le cause dell’incendio. Nessuna persona è rimasta ferita e le cause sono in fase di accertamento.

Anche la polizia municipale era presente sul posto.

