Tifoserie, c’è il perdono: il ministero dell’interno sblocca i settori ospiti per Pisa e Verona

PISA – Arriva il semaforo verde dal Viminale. Con un decreto firmato in data odierna, 10 dicembre 2025, il Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi ha disposto la sospensione del divieto di trasferta per le tifoserie di Hellas Verona e Pisa.

Il provvedimento congela gli effetti del precedente decreto del 21 ottobre 2025, che aveva imposto la chiusura dei settori ospiti per tre mesi. Una decisione che riapre gli stadi ai residenti nelle province di Verona e Pisa, permettendo nuovamente l’acquisto dei biglietti per le gare fuori casa.

Alla base della decisione c’è un cambio di scenario. Il Ministero ha accolto l’istanza presentata dalla Lega Serie A e dai due club. Le società hanno evidenziato la consapevolezza degli errori passati, ma soprattutto il corretto comportamento tenuto dalle tifoserie nelle partite recenti. Un atteggiamento che le autorità hanno valutato come un segnale di “concreto ravvedimento”.

Decisivi anche i report delle forze dell’ordine. Le Questure di Verona e Pisa hanno confermato che, nel periodo trascorso, non sono state evidenziate criticità nelle partite casalinghe. Inoltre, viene considerato che entrambe le tifoserie hanno già scontato tre giornate di divieto. Alla luce di questi fatti, il rischio di turbativa per l’ordine pubblico è stato ritenuto “attenuato”.

Il decreto ha effetto immediato. I Prefetti delle città interessate dalle prossime trasferte (Firenze, Milano, Napoli, Cremona, Lecce, Cagliari, Genova e Udine) sono stati incaricati di attuare la riapertura. I tifosi potranno tornare a seguire la squadra del cuore in trasferta prima della scadenza originale del provvedimento, fissata al 21 gennaio 2026.