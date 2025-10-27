Molestie e minacce ai vicini, 50enne finisce ai domiciliari a Pisa

Getting your Trinity Audio player ready...

PISA – La Polizia di Stato di Pisa ha posto agli arresti domiciliari un cinquantenne italiano, gravemente indiziato per stalking, violazione di domicilio e interruzione di pubblico servizio. L’uomo, con precedenti per spaccio e reati contro il patrimonio, è accusato di aver perseguitato una coppia di vicini, inducendoli a trasferirsi per sicurezza.

Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Pisa, sono partite dopo la denuncia presentata dai due giovani, di 29 e 32 anni, che hanno raccontato comportamenti molesti e intimidatori dell’uomo, iniziati subito dopo il loro trasferimento in una villetta adiacente alla sua abitazione.

Secondo quanto emerso, a partire dal giugno scorso, l’indagato avrebbe intensificato le molestie, diventando sempre più aggressivo e insistente, fino a richiedere l’intervento delle forze dell’ordine a settembre per una presunta minaccia inesistente, prontamente smentita dalle immagini delle telecamere di sorveglianza.

I comportamenti dell’uomo includevano messaggi molesti, affermazioni disturbanti, come il presunto possesso della donna, e azioni fisiche, tra cui inginocchiarsi davanti al portone della villetta per venti minuti. L’ultimo episodio risale a fine settembre, quando lo stalker tentò di forzare il cancello minacciando il ragazzo. La coppia, spaventata, decise di cambiare residenza.

La Squadra Mobile di Pisa ha raccolto un quadro indiziario solido, supportato da testimonianze e ore di filmati di videosorveglianza. La Procura ha così ottenuto dal Giudice per le Indagini Preliminari l’emissione dell’ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari, eseguita senza ritardo.