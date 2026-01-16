Debutto da sogno per Durosinmi: entra e salva il Pisa. Pari show all’Arena

PISA – Un finale incandescente regala un punto d’oro al Pisa. Alla Cetilar Arena finisce 1-1 contro l’Atalanta. Una partita vibrante, dominata a lungo dai portieri e decisa da un botta e risposta furioso negli ultimi dieci minuti.

L’avvio è tutto della squadra di Gilardino. Il Pisa pressa alto e mette alle corde la Dea. Touré è scatenato: al 21′ semina il panico e calcia a botta sicura, ma Carnesecchi compie il primo miracolo di serata. L’Atalanta fatica a costruire. Si vede solo con una fiammata di Scamacca e un’occasione per Bernasconi, murato da Scuffet. Si va al riposo sullo 0-0, con i padroni di casa più convinti.

Nella ripresa i ritmi si alzano. Al 50′ Moreo stacca imperioso di testa, ma Carnesecchi vola ancora. La risposta orobica è affidata a Scalvini: colpo a botta sicura da due passi, Scuffet salva il risultato d’istinto col piede. È il momento delle mosse tattiche. Palladino lancia nella mischia il neo-acquisto Raspadori e Krstovic. Gilardino risponde con Leris e l’esordiente Durosinmi.

La partita esplode all’82’. Cross di Sulemana respinto corto, Krstovic si avventa sul pallone e gela l’Arena: 0-1 Atalanta. Sembra la beffa atroce. Invece il Pisa ha un’anima infinita. Passano solo due minuti (84′). Leris pennella un pallone tagliato dalla sinistra. Durosinmi si tuffa di testa e anticipa tutti: palla in rete. È il gol dell’1-1, è il delirio nerazzurro.

Un debutto da favola per l’attaccante, un punto pesante per la classifica.

Il tabellino

Pisa – Atalanta 1-1

PISA (3-4-2-1)

: Scuffet; Calabresi (90’ Bozhinov), Coppola, Canestrelli; Tourè, Aebischer, Marin (67’ Leris), Angori; Moreo, Tramoni (67’ Piccinini); Meister (67’ Durosinmi). All. Gilardino.

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini (70’ Krstovic), Hien, Ahanor; Musah (56’ Zappacosta), De Roon, Pasalic (56’ Ederson), Bernasconi; De Ketelaere, Zalewski (81’ Sulemana); Scamacca (56’ Raspadori). All. Palladino.

RETI: 83’ Krstovic (P), 87’ Durosinmi (P).

NOTE: Ammoniti: Pasalic (A), Scalvini (A), Coppola (P).