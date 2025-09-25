Pisa, c’è la Coppa Italia a Torino. Gilardino pronto al turnover

Getting your Trinity Audio player ready...

PISA – Giornata di Coppa Italia per il Pisa di Alberto Gilardino. Si gioca oggi (25 settembre) alle 21 al ‘Grande Torino’.

Una gara che arriva in una settimana molto intensa ma che rappresenta un momento importante della stagione nerazzurra.

“Ci siamo preparati nel migliore – dice il tecnico – Ci sarà la possibilità di vedere anche ragazzi che in questo ultimo periodo hanno giocato poco o non hanno giocato, quindi ci sta la possibilità di metterli in mostra. C’è voglia di andare a Torino e c’è la giusta mentalità per fare una partita concreta e cercare di di passare il turno. La volontà da parte mia e della squadra è questa”.

“Ci sarà spazio – conferma Gilardino – per ragazzi che hanno giocato meno e hanno un minutaggio minore. Mi aspetto un Torino forte perché dal mercato sono arrivati giocatori importanti e hanno un un allenatore molto bravo. Sono una squadra forte, fisica, con dei giocatori di individualità e qualità tecniche. Quindi noi dovremmo avere lo stesso tipo di atteggiamento che abbiamo mantenuto in queste ultime partite e con lo stesso spirito, cercando, quando avremo la possibilità, di proporre e di cercare di creare i presupposti per poter mettere in difficoltà il Torino“.