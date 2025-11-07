Touré regala i tre punti a Gilardino: Pisa-Cremonese finisce 1-0

PISA – Il Pisa ritrova il sorriso e centra la prima vittoria in Serie A, battendo 1-0 la Cremonese in una serata vibrante all’Arena Garibaldi-Romeo Anconetani. Un successo pesante, firmato Idrissa Touré al 75’, che riaccende entusiasmo e speranze nella squadra di Gilardino, rimasta finora nei bassifondi della classifica.

La partita si accende subito. Nei primi minuti è il Pisa a spingere con decisione, sfruttando la corsia di destra con Cuadrado e Touré, i più vivaci tra i nerazzurri. La Cremonese risponde con il talento di Vandeputte e la classe di Vázquez, che al 14’ costringe Semper a un grande intervento su un sinistro velenoso da fuori area.

Il primo tempo si chiude sullo 0-0, con buoni ritmi ma poche vere occasioni. I toscani costruiscono di più, ma sbagliano l’ultimo passaggio; i grigiorossi di Davide Nicola si difendono con ordine, affidandosi alle ripartenze di Bondo e Vázquez.

Nella ripresa il copione cambia. Il Pisa cresce minuto dopo minuto e aumenta la pressione. Nzola e Akinsanmiro tengono alta la squadra, mentre la Cremonese colpisce una traversa con Vázquez al 61’, la migliore occasione dei lombardi.

Poi, il lampo che decide tutto. Al 75’ Tramoni sfonda sulla sinistra, supera Baschirotto e mette un cross perfetto al centro. Touré si inserisce con tempismo impeccabile e, di testa, infila Audero per l’1-0 che fa esplodere lo stadio. È il gol che vale tre punti e il riscatto per un Pisa che non vinceva da inizio stagione.

Nel finale la Cremonese prova a reagire con Bonazzoli e Sarmiento, ma il muro nerazzurro regge fino al triplice fischio. Al 94’ può partire la festa: Gilardino abbraccia i suoi, l’Arena applaude.

Una vittoria dal sapore liberatorio, arrivata contro una delle sorprese del campionato. Il Pisa torna a credere nella salvezza, mentre la Cremonese rallenta dopo un avvio brillante.

Il tabellino

PISA (3-4-2-1)

: Semper; Canestrelli, Caracciolo, Calabresi; Toure, Aebischer, Akinsanmiro (67’ Marin), Cuadrado (46’ Leris); Vural (67’ Piccinini), Moreo (67’ Tramoni; Nzola (91’ Meister). All. Gilardino.

CREMONESE (3-5-2): Audero; Bianchetti, Baschirotto, Terracciano (91’ Johnsen); Barbieri, Payero (77’ Sarmiento), Bondo, Vandeputte, Faye (77’ Mussolini); Vardy, Vasquez (77’ Bonazzoli). All. Nicola.

RETI: 75’ Toure (P)

NOTE: Ammoniti: Aebischer (P), Faye (C), Vural (P), Terracciano (C), Marin (P).