Pisa-Fiorentina finisce senza reti: emozioni e rimpianti all’Arena Garibaldi

PISA – Finisce senza reti il derby toscano tra Pisa e Fiorentina. All’Arena Garibaldi, davanti a un pubblico caldo e partecipe, lo 0-0 lascia l’amaro in bocca a entrambe le squadre.

Il primo tempo è stato vibrante, con continui ribaltamenti di fronte. La chance più grande l’ha avuta Nzola, il cui colpo di testa si è stampato sulla traversa con De Gea battuto. La Fiorentina ha risposto con Kean e Dodò, senza però trovare la precisione sotto porta.

Nella ripresa le emozioni non sono mancate. Prima il Pisa ha visto annullarsi un gol a Meister per un tocco di mano rilevato dal VAR. Poi è stata la Fiorentina a rendersi pericolosa: Kean ha trovato due volte la via della rete, ma in entrambi i casi era in posizione di fuorigioco.

Nel finale i nerazzurri hanno spinto, sospinti dal tifo dell’Arena, mentre Pioli ha provato a cambiare volto alla sua squadra inserendo Dzeko al fianco di Kean e Piccoli. L’ultima occasione l’ha avuta proprio l’attaccante bosniaco, murato in extremis dalla difesa.

Al triplice fischio resta un pareggio che premia l’equilibrio ma lascia più di un rimpianto. Il palo di Cuadrado a dieci minuti dalla fine è l’ultimo brivido di una sfida combattuta, in cui è mancata solo la rete per accendere definitivamente il derby.

Il tabellino

Pisa – Fiorentina 0-0

PISA (3-5-2): Semper; Canestrelli, Caracciolo, Bonfanti; Leris (66’ Cuadrado), Marin (66’ Vural), Aebischer (49’ Hojholt), Akinsanmiro, Toure; Tramoni (86’ Moreo), Nzola (66’ Meister). All. Gilardino.

FIORENTINA (3-4-2-1): De Gea; Pongracic, Pablo Marí, Ranieri, Dodô, Nicolussi Caviglia (79’ Sohm), Mandragora, Gosens; Fazzini (87’ Dzeko), Gudmundsson (74’ Piccoli); Kean. All. Pioli.

NOTE: Ammoniti: Kean (F)