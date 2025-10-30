17.5 C
Provedel e Semper chiudono la porta: alla Garibaldi Arena finisce a reti inviolate

Pari senza gol ma con emozioni tra Pisa e Lazio: i portieri protagonisti in una sfida equilibrata e ricca di occasioni da entrambe le parti

DAVIDE CARUSO
1 ' di lettura
PISA – Il turno infrasettimanale di Serie A si chiude senza reti, ma con tante occasioni e un ritmo intenso fino al triplice fischio.

Il Pisa parte forte, sostenuto dal pubblico di casa, e crea le prime due occasioni con Tramoni e Touré, che però sprecano. La Lazio cresce con il passare dei minuti: alla mezz’ora Isaksen sfiora il vantaggio, e poco dopo Basic colpisce il palo con un gran sinistro dalla distanza.

Nella ripresa la partita resta viva. Provedel salva i biancocelesti con una grande parata su Moreo, mentre ancora Touré manda di poco a lato di testa. Nel finale Sarri prova a cambiare l’inerzia inserendo Pedro e Vecino, ma la spinta laziale si infrange contro un Pisa ordinato e coraggioso.

Nonostante il forcing finale, Semper chiude la porta con sicurezza su Pedro, firmando uno 0-0 che lascia qualche rimpianto da entrambe le parti. La Lazio rallenta ancora la sua corsa, mentre il Pisa conferma solidità e carattere contro una big del campionato.

Il tabellino

PISA (3-4-2-1):

Semper; Canestrelli, Caracciolo, Denoon (46’ Calabresi); Touré, Aebischer, Marin (65’ Akinsanmiro), Angori; Cuadrado (65’ Moreo), Tramoni (65’ Leris); Nzola. All. Gilardino.
LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila (61’ Provstgaard), Romagnoli, Pellegrini (58’ Lazzari); Basic (58’ Vecino), Cataldi, Guendouzi; Isaksen (81’ Noslin), Dia (46’ Pedro), Zaccagni. All. Sarri.
NOTE: Ammoniti: Denoon (P), Cuadrado (P), Guendouzi (L), Pedro (L).

 

