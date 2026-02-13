Pisa, la grande illusione: Loyola risponde a Loftus-Cheek, poi Modric gela l’Arena

PISA – Una sconfitta che brucia per le tempistiche e per l’enorme dispendio di energie fisiche e mentali. Contro un Milan sornione e cinico, il Pisa di mister Hiljemark cede per 1-2 solo nelle battute finali, pagando a carissimo prezzo la qualità tecnica degli avversari proprio quando un prestigioso pareggio sembrava ormai in cassaforte.

La sfida, impostata su un rigido tatticismo da ambo le parti, ha visto un Pisa attento e compatto per larghi tratti della prima frazione. L’assetto nerazzurro ha limitato le iniziative della squadra di Allegri, affidandosi alle verticalizzazioni improvvise (pericoloso Stojlkovic alla mezz’ora su intuizione di Moreo). A rompere l’equilibrio, al 39′, è stata una chirurgica manovra corale ospite: l’apertura di Modric ha armato il cross teso di Athekame, capitalizzato al meglio dall’incornata di Loftus-Cheek che ha superato Nicolas.

Il secondo tempo si è trasformato in un concentrato di episodi psicologicamente logoranti. Il Pisa ha barcollato, salvato prima da un tocco di mano che ha invalidato il raddoppio del neoentrato Fullkrug (46′), e poi dal palo che ha respinto un calcio di rigore calciato dallo stesso attaccante tedesco all’11’ della ripresa (concesso per un fallo di Loyola su Pavlovic).

Scampato il doppio pericolo e riorganizzato dai cambi, il collettivo toscano ha trovato il coraggio di alzare il baricentro. La perseveranza è stata premiata al 71′: un rinvio difettoso di Pavlovic su cross di Stojlkovic ha trasformato Loyola da colpevole a eroe, permettendogli di siglare l’1-1 da posizione favorevole.

L’inerzia del match sembrava finalmente sorridere ai padroni di casa, complice anche il nervosismo milanista culminato con l’espulsione di Rabiot. Tuttavia, la lettura dalla panchina di Allegri si è rivelata fatale. Ispirato dal neoentrato Ricci (già pericoloso al 80′ nel servire Fullkrug), il Milan ha trovato la stoccata definitiva all’85’: un nuovo traversone ha pescato l’inserimento di Modric, autore della rete che ha condannato un Pisa generoso ma punito ben oltre i propri demeriti strutturali

Il tabellino

Pisa – Milan 1-2

PISA (3-4-2-1)

: Nicolas; Canestrelli, Caracciolo, Bozhinov; Toure (86’ Leris), Aebischer (59’ Akinsanmiro), Loyola (91’ Durosinmi), Angori; Moreo (86’ Piccinini), Tramoni (59’ Iling Jr); Stojlkovic. All. Hiljemark.

MILAN (3-5-2): Maignan; Pavlovic, Gabbia, Tomori; Athekame (77’ Pulisic), Rabiot, Modric, Fofana (72’ Ricci), Bartesaghi; Loftus Cheek (71’ Leao), Nkunku (46’ Fullkrug (90’ De Winter). All. Allegri.

RETI: 39’ Loftus Cheek (M), 71’ Loyola (P).

NOTE: Ammoniti: Toure, Bartesaghi. Espulso Rabiot