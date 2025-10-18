20.9 C
sabato 18 Ottobre 2025
Pisa, preso il ladro dei tombini dopo gli ultimi due colpi in città

Aveva sfondato due vetrine in serie asportando un totale di 130 euro di fondo cassa. Preso dai carabinieri su segnalazione di alcuni cittadini

REDAZIONE
Aggrediscono i carabinieri intervenuti per una violenta lite di coppia: denunciati in sette
(foto carabinieri)
Meno di 1 ' di lettura
PISA – Pisa, preso il ladro dei tombini, autore di almeno due colpi in città. 

L’intervento è scattato intorno alle 4 del mattino dello scorso 13 ottobre, a seguito di una segnalazione giunta tramite il Numero Unico di Emergenza 112.

I carabinieri sono immediatamente intervenuti in via Battelli, dove hanno sorpreso l’uomo subito dopo aver commesso due distinti furti. Il 37enne è stato bloccato dopo aver sfondato con un tombino le vetrate di due negozi situati sulla stessa via. Dai due esercizi commerciali, l’uomo era riuscito ad asportare la somma complessiva di 130 euro in contanti.

La refurtiva è stata interamente recuperata e restituita agli aventi diritto.

L’arrestato, su disposizione del sostituto procuratore di Pisa di turno che coordina le indagini, è stato trattenuto nella camera di sicurezza del Comando, in attesa del rito direttissimo che si è tenuto nella mattinata del giorno stesso, in cui è stato convalidato l’arresto e disposta la misura della custodia cautelare in carcere.

