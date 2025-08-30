19 C
Soulé trascina la Roma: Pisa piegato nella ripresa

Dopo 45’ bloccati, l’ingresso della Joya accende l’attacco. Ferguson rifinisce, il classe 2003 colpisce e i nerazzurri cedono

Primo PianoSport
DAVIDE CARUSO
PISA – La Roma soffre un tempo ma trova la svolta nella ripresa. All’Arena Garibaldi finisce con un successo giallorosso, firmato da Matías Soulé, ancora protagonista lontano dall’Olimpico.

Dopo un primo tempo bloccato, chiuso sullo 0-0, la gara cambia con l’ingresso di Paulo Dybala. L’argentino porta brillantezza all’attacco e al 55’ ispira l’azione che porta al vantaggio: palla a Ferguson, scarico rapido per Soulé e sinistro vincente alle spalle di Semper. Per il talento classe 2003 è il sesto gol in Serie A con la Roma, tutti segnati in trasferta.

Il Pisa prova a reagire con una conclusione di Aebischer, ma senza precisione. La squadra di Gilardino si chiude, costretta a subire la pressione continua della Roma, che sfiora più volte il raddoppio con tiri dalla distanza di Angelino e ancora di Soulé.

 

