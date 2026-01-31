Sassuolo spietato all’Arena: Berardi e Koné affondano il Pisa

PISA – Il Sassuolo cala il tris e gela l’Arena Garibaldi. Il match finisce virtualmente al 58′, con i neroverdi avanti per 3-1 sul Pisa. Una sconfitta pesante per i padroni di casa, sempre più invischiati nella lotta salvezza.

L’avvio illude i toscani. La squadra tiene palla, ma è sterile. Al 4′ Bozinov segna, ma è fuorigioco. Poi sale in cattedra il talento. Al 25′ Domenico Berardi spacca la partita: dribbling secco in area e palla alle spalle di Scuffet. È il suo quinto centro stagionale.

Il Pisa accusa il colpo. Gli emiliani pungono in contropiede. Laurienté è una spina nel fianco, Muric in porta regala brividi con uscite a vuoto, ma i nerazzurri non ne approfittano. La mazzata arriva nel recupero del primo tempo. Sfortunata deviazione di Caracciolo su corner: è autogol. Si va al riposo sullo 0-2.

Nella ripresa Caridi rivoluziona la squadra. Fuori tre uomini, dentro Leris, Durosimi e Loyola. La scossa funziona. Al 50′ Aebischer riapre i giochi con un gran tiro su assist di Durosimi. L’Arena ci crede. Idzes salva sulla linea il possibile pari.

Ma è un fuoco di paglia. Al 58′ Nemanja Matic spegne la luce. Il serbo inventa un assist geniale (“un cioccolatino”) per l’inserimento di Koné che non sbaglia: 1-3.

Il finale è pura gestione per gli ospiti. Pinamonti spreca due volte il colpo del poker. Grosso cambia le carte inserendo Lipani, Fadera e Moro. Il Pisa ci prova con i nervi, ma senza lucidità. Fioccano i cartellini gialli per frustrazione (Tramoni, Touré). Il risultato non cambia più. Il Sassuolo respira, per il Pisa è crisi.

Il tabellino

PISA (3-4-2-1)

: Scuffet; Bozhinov, Caracciolo, Canestrelli (46’ Leris); Toure, Marin (46’ Loyola), Aebischer, Angori (85’ Stengs); Moreo (69’ Stojlkovic), Tramoni; Meister (46’ Durosinmi). All. Caridi.

SASSUOLO (4-2-3-1): Muric; Doig, Idzes, Muharemovic, Walukiewicz; Kone (72’ Lipani), Matic; Berardi (84’ Volpato), Thorstvedt, Lauriente (72’ Fadera); Pinamonti (72’ Moro). All. Grosso.

RETI: 25’ Berardi (S), 45’+1’ Autogol Caracciolo (S), 51’ Aebischer (P), 59’ Kone (S).

NOTE: Ammoniti: Thorstvedt (S), Kone (S), Bozhinov (P), Tramoni (P), Toure (P), Moro (S).