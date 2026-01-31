10.3 C
Firenze
sabato 31 Gennaio 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Sassuolo spietato all’Arena: Berardi e Koné affondano il Pisa

Seconda sconfitta consecutiva per la squadra di Gilardino che perde anche con i neroverdi e si ritrova all’ultimo posto

Primo PianoSport
Davide Caruso
Davide Caruso
Foto Ig
1 ' di lettura

PISA – Il Sassuolo cala il tris e gela l’Arena Garibaldi. Il match finisce virtualmente al 58′, con i neroverdi avanti per 3-1 sul Pisa. Una sconfitta pesante per i padroni di casa, sempre più invischiati nella lotta salvezza.

L’avvio illude i toscani. La squadra tiene palla, ma è sterile. Al 4′ Bozinov segna, ma è fuorigioco. Poi sale in cattedra il talento. Al 25′ Domenico Berardi spacca la partita: dribbling secco in area e palla alle spalle di Scuffet. È il suo quinto centro stagionale.

Il Pisa accusa il colpo. Gli emiliani pungono in contropiede. Laurienté è una spina nel fianco, Muric in porta regala brividi con uscite a vuoto, ma i nerazzurri non ne approfittano. La mazzata arriva nel recupero del primo tempo. Sfortunata deviazione di Caracciolo su corner: è autogol. Si va al riposo sullo 0-2.

Nella ripresa Caridi rivoluziona la squadra. Fuori tre uomini, dentro Leris, Durosimi e Loyola. La scossa funziona. Al 50′ Aebischer riapre i giochi con un gran tiro su assist di Durosimi. L’Arena ci crede. Idzes salva sulla linea il possibile pari.

Ma è un fuoco di paglia. Al 58′ Nemanja Matic spegne la luce. Il serbo inventa un assist geniale (“un cioccolatino”) per l’inserimento di Koné che non sbaglia: 1-3.

Il finale è pura gestione per gli ospiti. Pinamonti spreca due volte il colpo del poker. Grosso cambia le carte inserendo Lipani, Fadera e Moro. Il Pisa ci prova con i nervi, ma senza lucidità. Fioccano i cartellini gialli per frustrazione (Tramoni, Touré). Il risultato non cambia più. Il Sassuolo respira, per il Pisa è crisi.

Il tabellino

PISA (3-4-2-1)

: Scuffet; Bozhinov, Caracciolo, Canestrelli (46’ Leris); Toure, Marin (46’ Loyola), Aebischer, Angori (85’ Stengs); Moreo (69’ Stojlkovic), Tramoni; Meister (46’ Durosinmi). All. Caridi.
SASSUOLO (4-2-3-1): Muric; Doig, Idzes, Muharemovic, Walukiewicz; Kone (72’ Lipani), Matic; Berardi (84’ Volpato), Thorstvedt, Lauriente (72’ Fadera); Pinamonti (72’ Moro). All. Grosso.
RETI: 25’ Berardi (S), 45’+1’ Autogol Caracciolo (S), 51’ Aebischer (P), 59’ Kone (S).
NOTE: Ammoniti: Thorstvedt (S), Kone (S), Bozhinov (P), Tramoni (P), Toure (P), Moro (S).

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo coperto
10.3 ° C
10.9 °
9.3 °
59 %
4.5kmh
100 %
Sab
10 °
Dom
11 °
Lun
11 °
Mar
10 °
Mer
10 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1511)ultimora (1347)sport (68)Eurofocus (56)demografica (40)carabinieri (13)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati