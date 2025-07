Pisa, sette gol nella prima amichevole in Valle d’Aosta

Getting your Trinity Audio player ready...

Pisa – Rappresentativa Valle d’Aosta 7-0PISA

. Semper (46′ Nicolas), Calabresi (46′ Sapola), Giani (6′ Durmush, 46′ Angori), Piccinini (46′ Hojholt), Caracciolo (46′ Canestrelli), Mbambi (46′ Lusuardi), Touré (46′ Mlakar), Marin (46′ Jevsenak, 70′ Frosali), Buffon (46′ Bonfanti, 70′ Arena), Tramoni M. (46′ Tramoni L.), Moreo (46′ Maucci). Allenatore. Gilardino.

RAPPRESENTATIVA VALLE D’AOSTA. Pomat (46′ Celesia), Marchesano, Balbis (29′ Bosdnin), Gentili (46′ Pession) Joly, Panizzi (22′ Jotaz) Monteleone, Nastasi, Dayne (29′ Lubot), Carpentieri Guedoz (22′ Raco). Allenatore: Dosso.

ARBITRO: Isoardi di Cuneo (D’Orto – Rossi)

RETI: 4′ Touré, 35′ rig. Tramoni M., 39′ Piccinini, 43′ Buffon, 46 Mlakar, 48′ Jevsenak, 57′ Bonfanti.

Prima uscita stagionale per il Pisa Sporting Club targato Alberto Gilardino che ha completato il programma di lavoro della prima settimana di ritiro in Valle d’Aosta affrontando in amichevole una selezione locale. Il match si è chiuso col punteggio di 7-0 in favore dei nerazzurri.

Da domani la squadra nerazzurra riprenderà gli allenamenti al Centro Sportivo Valdigne Mont Blanc che proseguiranno quotidianamente, intervallati dagli altri test match in programma mercoledì (23 luglio) alle 18 con il Bra e domenica (27 luglio) contro la Pro Vercelli.

Rassicuranti per parole del tecnico Alberto Gilardino dai microfoni di Sky: “Vogliamo restare in serie A, che mancava da 34 anni. L’entusiasmo che si respira in città dovrà essere la nostra benzina. Servirà sacrificio ma proveremo anche a proporre.

Quanto al mercato, confermato l’interesse per giocatori dello spessore di Simeone o Zerbin che conoscono già la serie A e possono dare un importante contributo alla causa.