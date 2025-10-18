Pisa, sfida da brividi contro il Verona: “Serve concentrazione e concretezza”

Getting your Trinity Audio player ready...

PISA – Alla vigilia della sfida salvezza contro il Verona, in programma oggi (18 ottobre) alle 15, il tecnico del Pisa Alberto Gilardino richiama la sua squadra alla massima concentrazione. L’allenatore nerazzurro, consapevole dell’importanza del match, mette in guardia dai rischi di una gara contro un avversario che, a suo giudizio, ha raccolto meno di quanto avrebbe meritato finora.

“È uno scontro diretto, ma non una gara semplice — ha sottolineato Gilardino —. Dev’essere per noi uno stimolo: il Verona gioca in serie A da sette stagioni consecutive, è una squadra molto brava nelle seconde palle e non ha i punti che meriterebbe per quanto ha mostrato in campo”.

Il tecnico invita i suoi a mantenere equilibrio e pazienza, elementi che reputa fondamentali per ottenere un risultato positivo. “Quando avremo la possibilità dovremo essere concreti nel determinare le situazioni che sapremo creare. Ho detto ai ragazzi di concentrarsi sul lavoro: li ho visti motivati e pronti a dare tutto”.

Massima attenzione, dunque, ai dettagli e alla consapevolezza di poter essere una squadra propositiva. Nessuna anticipazione sulla formazione titolare: Gilardino deciderà all’ultimo se impiegare Aebischer, mentre su Cuadrado, possibile sostituto dello squalificato Touré, ha spiegato che “può ricoprire quel ruolo, ma ci sono anche altre soluzioni”.

Non saranno della partita Lusuardi, fermatosi in allenamento, e gli infortunati Stengs, Esteves e Maucci. In gruppo, invece, Denoon, Cuadrado e Lorran, che hanno lavorato in modo differenziato ma risultano ora a disposizione.