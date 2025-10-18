Pisa e Verona non si fanno male: all’Arena Garibaldi finisce 0-0

Getting your Trinity Audio player ready...

PISA – All’Arena Garibaldi-Romeo Anconetani finisce senza reti. Pisa e Verona si fermano sullo 0-0 in una gara tesa, più combattuta che spettacolare. Era una sfida pesante per la salvezza, tra ultima e penultima in classifica, e alla fine nessuna delle due riesce a trovare il colpo decisivo.

La cronaca racconta di poche emozioni e tanti errori sotto porta

. L’occasione più clamorosa capita a Orban, che al 55’ spreca un gol fatto: intercetta un retropassaggio sbagliato di Aebischer, ma da pochi metri calcia alto sopra la traversa. È l’immagine di una partita in cui le difese hanno prevalso sugli attacchi.

Nel primo tempo il Verona si fa preferire per intensità, sfiorando il vantaggio con Giovane e Cham, ma Semper è attento. Il Pisa risponde nel finale con un colpo di testa di Moreo, che manda di poco alto. Si va al riposo sullo 0-0, con il pubblico che rumoreggia per la mancanza di concretezza.

La ripresa vive di fiammate. Nzola ci prova due volte, senza precisione. Poi l’episodio chiave: Orban si divora il vantaggio e il Verona perde fiducia. I cambi di Gilardino e Zanetti non spostano gli equilibri, anche se i nuovi ingressi — Cuadrado e Mosquera su tutti — danno un po’ di vivacità. L’arbitro Guida assegna cinque minuti di recupero, ma il risultato non cambia.

Alla fine resta un punto per uno, che serve poco a entrambe. Il Pisa rimane ultimo con 3 punti, il Verona appena sopra con 4. Due squadre che faticano a segnare e che dovranno fare molto di più per uscire dalla zona calda.

Il tabellino

Pisa – Verona 0-0PISA (3-5-2)

: Semper; Canestrelli, Caracciolo, Albiol; Angori (65’ Bonfanti), Marin (65’ Piccinini), Aebischer, Akinsanmiro, Leris (65’ Cuadrado); Moreo (79’ Tramoni), Nzola. All. Gilardino.

VERONA (3-5-2): Montipò; Valentini, Nelsson, Nuñez; Cham (61’ Belghali), Serdar (86’ Santiago Y., Gagliardini, Bernede (61’ Akpa Akpro), Frese; Giovane (68’ Sarr), Orban (69’ Mosquera). All. Zanetti.

NOTE: Ammoniti: Akinsanmiro, Piccinini, Canestrelli, Frese, Nuñez