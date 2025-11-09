Preso mentre tenta di disfarsi di un registratore di cassa appena rubato

|
CASCINA – Alle prime ore dello scorso giovedì (6 novembre), i carabinieri della stazione di Cascina hanno arrestato in flagranza di reato un 33enne straniero, per furto aggravato.
L’intervento è avvenuto intorno alle 2,30 circa, durante un regolare servizio perlustrativo notturno, quando i militari hanno udito l’attivazione del sistema di allarme di un negozio, situato in viale Comaschi.
Giunti immediatamente sul posto, i carabinieri hanno sorpreso l’uomo, bloccandolo mentre tentava di disfarsi del registratore di cassa appena asportato. Il malvivente si era introdotto nell’esercizio commerciale infrangendo il vetro di una porta d’ingresso.
A seguito di una perquisizione personale, l’arrestato è stato trovato in possesso anche di un coltello della lunghezza complessiva di 16 centimetri, arma che è stata sottoposta a sequestro. Il registratore di cassa e il suo contenuto sono stati immediatamente restituiti al proprietario dell’attività commerciale.
L’arrestato, su disposizione del sostituto procuratore della Repubblica di Pisa di turno che coordina le indagini, è stato trattenuto nella camera di sicurezza del comando, in attesa del rito direttissimo che si è tenuto nella mattinata del giorno stesso, in cui è stato convalidato l’arresto e disposta la misura dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria quattro volte a settimana.