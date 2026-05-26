Troppe infrazioni nella struttura ricettiva: revocati i domiciliari a un 41enne di Guardistallo

GUARDISTALLO – Una condotta incompatibile con il regime di favore a cui era stato sottoposto gli è costata l’aggravamento della misura cautelare. Nella mattinata del 24 maggio, i militari della stazione dei carabinieri di Guardistallo, competenti per il territorio della compagnia di Volterra, hanno proceduto all’arresto di un uomo di 41 anni, trasferendolo in un istituto penitenziario.

Il quarantunenne si trovava in regime di arresti domiciliari, che stava scontando all’interno di una struttura ricettiva situata nel comune pisano. Tuttavia, l’uomo non ha rispettato gli obblighi previsti dalla legge. I carabinieri hanno infatti condotto una serie di verifiche costanti, scoprendo e documentando ripetute violazioni delle regole imposte.

Ogni singola infrazione è stata puntualmente segnalata all’autorità giudiziaria. Questo lavoro di controllo capillare ha messo in luce in modo evidente come la misura dei domiciliari fosse ormai del tutto inadeguata per il soggetto. Di conseguenza, la prima sezione penale della Corte di appello di Firenze è intervenuta emettendo una nuova ordinanza, che ha trasformato la restrizione in una custodia cautelare in carcere.

Una volta terminate le procedure di identificazione e i passaggi burocratici necessari, il sostituto procuratore di turno ha autorizzato il trasferimento. L’uomo è stato quindi scortato dai militari al carcere di Livorno, dove si trova adesso a disposizione dell’autorità giudiziaria.