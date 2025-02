Quattro oculisti abusivi nella casa di cura a Pisa: denunciati in dieci

PISA – Fanno esami oculistici in una casa di cura ma non hanno alcun titolo: smascherati quattro medici abusivi. Denunciati anche sei responsabili della struttura.

Un’indagine serrata dei carabinieri del Nas di Livorno ha portato alla luce un preoccupante caso di abusivismo sanitario in una casa di cura di Pisa. 10 persone sono state denunciate per esercizio abusivo della professione sanitaria di medico oculista e altri reati, al termine di un’attività investigativa che ha preso il via nel settembre 2024.

I Carabinieri del Nas, da tempo impegnati nella lotta contro l’abusivismo nel settore sanitario, hanno condotto approfondite indagini, raccogliendo documenti e testimonianze che hanno inchiodato i responsabili. L’indagine ha svelato che quattro individui, privi di alcuna abilitazione, eseguivano esami oculistici strumentali su pazienti ignari all’interno della struttura. Un vero e proprio raggiro, messo in atto con la complicità di sei persone con ruoli di responsabilità all’interno della casa di cura, che avrebbero consapevolmente permesso e agevolato l’attività illecita.

Le accuse contestate sono, esercizio abusivo di professione sanitaria, concorso in esercizio abusivo di professione sanitaria e continuazione del reato. Si tratta di reati che mettono a rischio la salute dei cittadini e minano la fiducia nel sistema sanitario.

L’operazione dei Carabinieri del Nas di Livorno rappresenta un importante successo nella lotta contro l’abusivismo sanitario. Ancora una volta, l’impegno e la professionalità dei militari hanno permesso di smascherare un’attività illecita e di tutelare la salute pubblica.