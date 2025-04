Rapine ai danni di minorenni da una parte di una baby gang, cinque arresti a Pisa

In particolare le indagini, sviluppate in maniera tradizionale ascoltando le vittime minorenni, la visione dei filmati registrati dalle telecamere di sorveglianza pubblica e privata e varie attività di osservazione e pedinamento, si sono concentrate nei confronti di cinque soggetti ai quali sono poi stati contestati, come già detto, gli specifici episodi delittuosi, avvenuti in pieno centro storico di Pisa, tra piazza Santa Caterina, Borgo Stretto e Corso Italia.

Le vittime venivano avvicinate e costrette a cedere soldi e/o altri effetti personali (giubbotti, powerbank, sigarette elettroniche), e spesso minacciati con frasi quali la seguente: Dacci tutto i soldi… perché se poi li troviamo noi, ti picchiamo. In alcuni casi i rapinatori mettevano le mani nelle proprie tasche facendo intuire alle vittime di possedere anche armi.

I militari hanno anche effettuato verifiche mediante il cosiddetto web patrolling, ovvero lo studio e l’analisi dei vari profili social degli indagati – divenuto ormai il canale di comunicazione preferito dai giovani – nei quali gli indagati non esitavano a postare video e foto in cui ostentavano coltelli, armi giocattolo, dissuasori elettrici di libera vendita, ed a mostrarsi spesso in gruppo, talvolta con i volti coperti da passamontagna, con lo scopo di creare timore nei confronti delle vittime e, allo stesso tempo, il potenziale rischio di generare fenomeni di emulazione.