9.6 C
Firenze
venerdì 6 Febbraio 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Rapinò un’auto con la minaccia di un collo di bottiglia rotto: trovato e arrestato

Custodia cautelare in carcere per un 27enne straniero: l'episodio risale allo scorso 19 settembre. Indagini dei carabinieri

CronacaPrimo Piano
REDAZIONE
REDAZIONE
Rapinò un'auto con la minaccia di un collo di bottiglia rotto: trovato e arrestato (foto carabinieri)
Meno di 1 ' di lettura

SANTA MARIA A MONTE – Nella mattinata dello scorso 5 febbraio, i carabinieri della stazione di Santa Maria a Monte, hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip del tribunale di Pisa nei confronti di un cittadino straniero di 27 anni.

L’attività d’indagine, è stata avviata dopo la violenta rapina consumata la sera dello scorso 19 settembre a Santa Maria a Monte. In quell’occasione, un uomo di 56 anni era stato sorpreso e minacciato con il collo di una bottiglia rotta, venendo costretto a consegnare la propria autovettura sotto la minaccia dell’arma improvvisata.

Il veicolo era stato rinvenuto dai militari nella medesima notte, abbandonato a seguito di un sinistro stradale, e prontamente restituito al legittimo proprietario.

Le successive attività investigative, condotte con tempestività dai carabinieri, hanno permesso di raccogliere solidi elementi di colpevolezza a carico del sospettato, portando all’emissione del provvedimento restrittivo da parte dell’autorità giudiziaria.

L’arrestato, espletate le formalità di rito, su disposizione del sostituto procuratore di turno è stato condotto al carcere di Pisa a disposizione dell’autorità giudiziaria.

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
9.6 ° C
10.1 °
8.7 °
83 %
3.1kmh
75 %
Ven
9 °
Sab
13 °
Dom
13 °
Lun
12 °
Mar
12 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1513)ultimora (1345)sport (73)Eurofocus (57)demografica (38)carabinieri (20)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati