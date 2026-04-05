Rave party alle turbine a Montecatini Val di Cecina con 800 giovani da tutta Italia

MONTECATINI VAL DI CECINA – Un rave party non autorizzato sta tenendo impegnate da ieri notte le forze dell’ordine sulle colline dell’alta Val di Cecina, nell’area del parco eolico di Montecatini Val di Cecina. Almeno 800 giovani, arrivati da ogni parte d’Italia e dall’estero, si sono radunati nel cuore della notte dopo che un residente, intorno alle 23, aveva dato l’allarme notando una sospetta carovana di decine di veicoli diretta verso le turbine.

Il tempestivo intervento di polizia e carabinieri, giunti in massa da tutta la provincia di Pisa, ha permesso di cinturare immediatamente l’intera zona, impedendo l’accesso ad altre centinaia di partecipanti che sono stati respinti e rimandati indietro durante tutta la giornata di oggi.

Il sindaco Francesco Auriemma, che sta seguendo l’evolversi della situazione attraverso i canali social, ha rassicurato la cittadinanza spiegando che, nonostante la musica ad alto volume sia udibile a centinaia di metri di distanza, l’area è costantemente presidiata e monitorata anche dall’alto grazie ai sorvoli dell’elicottero dell’Arma. L’obiettivo principale delle autorità è l’identificazione di tutti i presenti e il blocco totale di nuovi arrivi verso il sito del raduno, che secondo le previsioni degli organizzatori potrebbe protrarsi almeno fino alla giornata di domani. La prefettura di Pisa sta coordinando le operazioni sul campo per garantire che l’evento resti confinato e non provochi ulteriori disagi alla sicurezza pubblica.

Nonostante l’ingente spiegamento di forze, il primo cittadino ha voluto precisare che il comune di Montecatini Val di Cecina resta perfettamente accessibile a turisti e visitatori. I posti di blocco delle autorità servono esclusivamente a filtrare l’accesso all’area del parco eolico e non compromettono la viabilità verso il borgo e le strutture ricettive del territorio, che continuano a operare regolarmente in questo weekend primaverile. Auriemma ha rivolto un sentito ringraziamento agli agenti impegnati sul campo e alla prefetta per il coordinamento definito impeccabile, ribadendo che la sicurezza del territorio e la tutela della quiete pubblica rimangono le priorità assolute dell’amministrazione.