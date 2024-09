Rissa con omicidio a Pisa: arrestato in Francia un altro dei partecipanti

L’ordinanza che disponeva le misure cautelari, emessa dal Gip presso il locale tribunale, su richiesta della procura di Pisa, ha avuto come ulteriore destinatario un soggetto di origine tunisina – anch’egli indagato per rissa aggravata in concorso – che, a conclusione delle attive ricerche svolte dai carabinieri della compagnia di Pisa, risultava essere in Francia, e dove, grazie alla collaborazione internazionale tra organi di polizia, è stato tratto in arresto nei giorni scorsi dalle autorità locali, poiché destinatario di mandato di arresto europeo emesso dall’autorità giudiziaria pisana.