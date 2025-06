San Giuliano Terme, doppio taglio del nastro: inaugurati una palestra e l’invaso per l’anticendio boschivo

Getting your Trinity Audio player ready...

SAN GIULIANO TERME – Una giornata significativa per San Giuliano Terme quella di oggi, con la doppia inaugurazione di due opere pubbliche di grande rilevanza per la comunità: l’invaso antincendio boschivo di Asciano e la palestra riqualificata di Ghezzano.

Alle cerimonie hanno partecipato il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, il presidente del Consiglio Regionale Antonio Mazzeo, l’assessora regionale Alessandra Nardini, il consigliere regionale Andrea Pieroni, l’assessora di Cascina Francesca Mori, il sindaco di Calci Massimiliano Ghimenti, insieme al sindaco di San Giuliano Terme Matteo Cecchelli e alla giunta comunale.

Due interventi, due ambiti fondamentali: la sicurezza del territorio, con un’infrastruttura antincendio boschivo all’avanguardia, e la qualità della vita, con un impianto sportivo rinnovato per tutte le età. Due simboli di un’amministrazione che lavora per un territorio più protetto, più attivo, più coeso.

L’invaso per l’antincendio boschivo

Il nuovo invaso per la lotta agli incendi boschivi, realizzato in frazione Asciano lungo via delle Sorgenti (SP 30 Lungomonte), rappresenta un’infrastruttura strategica per la protezione civile dell’intera area. L’intervento, finanziato con 399mila euro dalla Regione Toscana attraverso i fondi europei Euri (European recovery instrument) e con 16mila euro di cofinanziamento comunale, ha trasformato un vecchio invaso irriguo in disuso in una moderna e autonoma vasca antincendio.

L’opera si distingue per caratteristiche tecniche innovative: una vasca in cemento armato con capacità di circa 300mila litri, alimentata da un pozzo artesiano di nuova realizzazione che garantisce l’autonomia idrica, e da un sistema di approvvigionamento secondario collegato all’acquedotto pubblico. La struttura è completata da un locale tecnico in legno che ospita l’impiantistica, un sistema di videosorveglianza per la prevenzione incendi e un impianto fotovoltaico con batterie di accumulo, che rende il complesso autosufficiente dal punto di vista energetico.

Le palestra di Ghezzano: rinnovata per lo sport del territorio

La palestra di Ghezzano, punto di riferimento sportivo per la frazione e l’intero territorio pisano, è stata completamente riqualificata grazie a un investimento di 445mila euro, di cui 346mila euro finanziati dalla Regione Toscana e 99mila euro di cofinanziamento comunale.

I lavori hanno interessato principalmente il rifacimento completo della copertura con pannelli sandwich curvilinei autoportanti e coibentati, l’installazione di sistemi anticaduta per la manutenzione in sicurezza, il potenziamento del sistema fognario per le acque meteoriche, la riqualificazione degli spazi interni, oltre alla sistemazione del parcheggio esterno, alla piantumazione di nuovi alberi e al rinnovamento della pubblica illuminazione.

Un intervento che restituisce alla comunità una struttura moderna, sicura e accogliente, capace di ospitare le numerose società sportive che vi operano.

“Quella di oggi – ha detto il governatore giani – è una giornata che rappresenta al meglio lo spirito con cui intendiamo il governo del territorio: ascolto, concretezza, visione. Con l’inaugurazione dell’invaso antincendio di Asciano e della palestra riqualificata di Ghezzano dimostriamo che la Regione Toscana è vicina alle comunità, investendo risorse su opere che rendono più sicuri i nostri territori e migliorano la qualità della vita delle persone. L’invaso è un’infrastruttura strategica per la prevenzione degli incendi boschivi, tema sempre più attuale alla luce dei cambiamenti climatici; la palestra, invece, è uno spazio fondamentale di aggregazione sociale e promozione dello sport. Due interventi diversi ma uniti dalla stessa visione: fare della Toscana una regione moderna, resiliente e coesa”

Così il sindaco Matteo Cecchelli: “Oggi inauguriamo due opere che rappresentano in modo concreto la nostra idea di comunità: sicura, attiva e proiettata al futuro. L’invaso di Asciano rafforza la rete antincendio in modo innovativo e duraturo, mentre la palestra di Ghezzano torna ad accogliere centinaia di persone ogni settimana, in uno spazio moderno e sicuro. Voglio ringraziare la Regione Toscana per il sostegno, tutti gli uffici comunali per il grande lavoro tecnico e progettuale e le realtà del territorio che vivono e valorizzano queste strutture ogni giorno. Quando pubblico e territorio camminano insieme, si costruisce davvero qualcosa di utile, che resta. Questa è la direzione in cui vogliamo continuare ad andare”.