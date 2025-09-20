Scarsa igiene in cucina e nei locali, chiusi due ristoranti in provincia di Pisa

PISA – Proseguono i controlli dei Nas di Livorno che hanno condotto due importanti ispezioni nell’ambito dei controlli Estate Tranquilla, portando alla chiusura di altrettanti ristoranti nella provincia di Pisa a causa di gravi irregolarità igienico-sanitarie.

Lo scorso 16 settembre, i carabinieri del Nas sono intervenuti in un ristorante di Pisa, rilevando condizioni igieniche precarie. I militari hanno riscontrato la presenza di blatte nelle trappole di cattura e accumuli di sporco, unto e residui di lavorazione sui pavimenti e sulle attrezzature della cucina.

Inoltre, sono state riscontrate irregolarità nelle procedure di autocontrollo per l’abbattimento degli alimenti. A seguito di queste violazioni, l’Azienda Usl Toscana Nord Ovest ha disposto l’immediata chiusura del locale e la sospensione dell’attività. Sono stati bloccati circa 180 chili di alimenti come sughi, polpette e pasta fresca, con sanzioni elevate per 3mila euro.

Il 18 settembre, un’operazione simile è stata effettuata a Fauglia, dove un ristorante è stato trovato in condizioni precarie, con sporco pregresso, incrostazioni su pareti e attrezzature, e la presenza di blatte. Anche in questo caso, l’azienda Usl Toscana Nord Ovest ha ordinato l’immediata sospensione dell’attività e ha comminato una sanzione di mille euro.