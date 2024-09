Sesto giorno di ricerche senza esito dei due dispersi dopo l’esondazione dello Sterza

Getting your Trinity Audio player ready...

MONTECATINI VAL DI CECINA – Sono proseguite anche per tutta la giornata di domenica 29 settembre le operazioni per la ricerca dei dispersi in seguito all’esondazione del fiume Sterza.

La macchina dei soccorsi, vede impegnate 40 unità di personale operativo, proveniente dai Comandi della Toscana con 15 automezzi. Sono continuate le ricerche che finora hanno dato esito negativo, su tutto il tratto di fiume interessato dall’evento, sia via terra, che aerea, con l’ausilio di esperti in topografia, conduttori di macchine movimento terra, piloti di drone, personale soccorritore fluviale alluvionale, squadre specializzate in tecniche speleo alpine fluviali e squadre ordinarie.

Inoltre il Nucleo Sommozzatori del Corpo Nazionale ha ispezionato il tratto di fiume fino alla confluenza del fiume Cecina.

Da sei giorni in appoggio agli uomini e donne dei vigili del fuoco copiosa è la presenza di personale di varie associazioni di volontario del territorio, personale della Provincia di Pisa e dell’Unione Montana dei Comuni dell’Alta Val di Cecina.