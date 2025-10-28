19.5 C
Firenze
martedì 28 Ottobre 2025
Sferra un pugno a una donna che lo accusa di furto, poi se la prende coi carabinieri

Il 44enne stranieri per l'episodio di Fornacette è stato arrestato: attenderà il giudizio in stato di libertà dopo la convalida

CronacaPrimo Piano
REDAZIONE
REDAZIONE
Sferra un pugno a una donna che lo accusa di furto, poi se la prende coi carabinieri (foto carabinieri)
CALCINAIA – Sottrae gli occhiali a una donna in un locale pubblico e alle rimostranze di questa dà in escandescenze, riuscendo a sferrarle anche un pugno nella concitazione seguita all’arrivo dei carabinieri. Arrestato, attenderà in libertà e senza alcuna misura il giudizioe.

I carabinieri della Stazione di Calcinaia hanno proceduto all’arresto in flagranza di reato del 44enne straniero per resistenza, lesioni personali aggravate a pubblico ufficiale e lesioni personali nei confronti di una donna.

L’intervento è scattato in un Fornacette a seguito di una segnalazione giunta al numero unico di emergenza 112 per musica ad alto volume.

Giunti sul posto, i militari sono stati avvicinati da una donna che ha riferito di aver subito il furto dei propri occhiali, indicando il 44enne come presunto autore.

L’uomo, in evidente stato di ebbrezza alcolica, ha reagito alle accuse con estrema violenza, assumendo un atteggiamento minaccioso nei confronti della donna.

Dopo essersi rifiutato di fornire le proprie generalità ai carabinieri, è stato accompagnato all’esterno del locale.

Durante le operazioni di contenimento, il 44enne è riuscito a divincolarsi, colpendo un militare alla spalla destra e sferrando un pugno al volto della donna che era ancora presente.

Grazie al supporto di una pattuglia dell’aliquota radiomobile di Pontedera, intervenuta in ausilio, il soggetto è stato prontamente immobilizzato e ammanettato.

L’arrestato, su disposizione del sostituto procuratore della Repubblica di Pisa di turno che coordina le indagini, è stato trattenuto presso la camera di sicurezza del Comando, in attesa del rito direttissimo che si è tenuto nella mattinata del giorno seguente, in cui è stato convalidato l’arresto senza disporre alcuna misura.

© Riproduzione riservata

