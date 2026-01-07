4.4 C
Si introducono in un’auto per rubare: colti in flagrante e arrestati in due

Uno dei due è stato anche trovato in possesso di un coltello illegale e denunciato per porto abusivo d'armi. Attenderanno il giudizio con l'obbligo di firma

Si introducono in un'auto per rubare: colti in flagrante e arrestati in due (foto carabinieri)
PISA – Inizio anno con arresto per i carabinieri della compagnia di Pisa.

I militari del Radiomobile hanno arrestato in flagranza di reato un 25enne e un 40enne di origini straniere, per tentato furto aggravato. L’intervento è avvenuto intorno alle 5 circa durante un regolare servizio perlustrativo, quando i militari dell’Arma hanno sorpreso i due soggetti all’interno di un’auto dove si erano introdotti infrangendo il deflettore posteriore.

Dagli accertamenti del caso, uno dei due uomini è stato trovato in possesso di un coltello della lunghezza di 15 centimetri ed è stato denunciato all’autorità giudiziaria per porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere. L’arma è stata immediatamente sequestrata.

I due arrestati, su disposizione del sostituto procuratore di Pisa di turno che coordina le indagini, sono stati trattenuti nella camera di sicurezza del comando, in attesa del rito direttissimo che si è tenuto nella mattinata del giorno stesso, in cui è stato convalidato l’arresto e disposta, per entrambi, la misura dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

