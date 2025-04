Spara al figlio e poi rivolge l’arma verso di sé: in fin di vita il killer di Maurizio Gucci

Getting your Trinity Audio player ready...

SANTA MARIA A MONTE – Sparatoria dopo la lite in famiglia a Santa Maria a Monte, due i feriti.

È successo tutto in pochi attimi in una casa isolata in campagna a Santa Mara a Monte in provincia di Pisa. Benedetto Ceraulo, 63 anni, originario di Caltanissetta e già noto alle cronache per essere il killer di Maurizio Gucci nel 1995, secondo una prima ricostruzione di carabinieri, al termine di una lite ha sparato al volto del figlio con una pistola di piccolo calibro al culmine di una lite familiare, prima di rivolgere l’arma contro sé stesso.

L’uomo, secondo le prime e ancora sommarie informazioni, da un paio di anni, da quando era stato messo in libertà dopo la riduzione della pena e un progetto di reinserimento sociale, risiedeva in provincia di Pisa in una abitazione presa in affitto.

Per le feste è stato raggiunto dal figlio Gaetano di 37 anni, che vive con la madre a Milano, con il quale questa mattina (22 aprile), avrebbe avuto il violento diverbio concluso a colpi di pistola. Dopo lo sparo è riuscito a fuggire in auto prima di fermarsi pochi metri dopo in un bar dove ha chiamato i soccorsi.

Il 37enne è ricoverato, in condizioni non gravi, comunque non in pericolo di vita, a Pontedera, dove verrà sottoposto a un intervento chirurgico. Il padre, invece, è in fin di vita all’ospedale pisano di Cisanello.

Ignoti al momenti i motivi del diverbio.