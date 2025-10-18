Tafferugli vicino allo stadio prima di Pisa – Verona: contusi due tifosi scaligeri

Getting your Trinity Audio player ready...

PISA – Momenti di forte tensione si sono registrati nella tarda mattinata a Pisa, nei pressi dello stadio Arena Garibaldi, dove dalle 15 è in programma la partita di serie A tra Pisa e Verona. Intorno alle 11.30, circa 200 tifosi veronesi si sono scontrati con alcuni gruppi di supporter pisani, dando vita a violenti tafferugli nelle vie adiacenti l’impianto sportivo.

Secondo quanto ricostruito, i sostenitori del Verona sarebbero arrivati a piedi e senza scorta, incrociando i tifosi locali nei pressi della zona dello stadio. Da lì la situazione è rapidamente degenerata, con lanci di oggetti e scontri fisici che hanno reso necessario l’intervento immediato delle forze dell’ordine, giunte sul posto con numerose pattuglie di polizia e carabinieri.

Per disperdere i facinorosi e riportare la calma, gli agenti hanno dovuto fare uso di lacrimogeni, riuscendo dopo alcuni minuti a separare i due gruppi e a ristabilire la sicurezza nell’area. L’intera zona dello stadio è stata cinturata, con l’intervento anche di diverse ambulanze per soccorrere i feriti e i contusi.

Il bilancio provvisorio parla di due tifosi veronesi contusi, mentre nessun agente delle forze di polizia è rimasto ferito. I sostenitori del Verona coinvolti negli scontri sono stati radunati in una piazzetta nelle vicinanze e identificati dalla polizia.

La situazione è sotto controllo, e i servizi di ordine pubblico predisposti per la partita stanno proseguendo regolarmente. Le forze dell’ordine restano tuttavia in allerta per prevenire ulteriori episodi di violenza in vista del match del pomeriggio.