20.9 C
Firenze
sabato 18 Ottobre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Tafferugli vicino allo stadio prima di Pisa – Verona: contusi due tifosi scaligeri

L'intervento della polizia ha permesso di dividere gli ultras e di impedire nuovi incidenti in attesa del match. Cinturata la zona dell'Arena Garibaldi

CronacaPrimo Piano
REDAZIONE
REDAZIONE
Arena Garibaldi, stadio, Pisa
L'Arena Garibaldi - Romeo Anconetani (foto ufficio stampa Comune di Pisa)
1 ' di lettura
Getting your Trinity Audio player ready...

PISA – Momenti di forte tensione si sono registrati nella tarda mattinata a Pisa, nei pressi dello stadio Arena Garibaldi, dove dalle 15 è in programma la partita di serie A tra Pisa e Verona. Intorno alle 11.30, circa 200 tifosi veronesi si sono scontrati con alcuni gruppi di supporter pisani, dando vita a violenti tafferugli nelle vie adiacenti l’impianto sportivo.

Secondo quanto ricostruito, i sostenitori del Verona sarebbero arrivati a piedi e senza scorta, incrociando i tifosi locali nei pressi della zona dello stadio. Da lì la situazione è rapidamente degenerata, con lanci di oggetti e scontri fisici che hanno reso necessario l’intervento immediato delle forze dell’ordine, giunte sul posto con numerose pattuglie di polizia e carabinieri.

Per disperdere i facinorosi e riportare la calma, gli agenti hanno dovuto fare uso di lacrimogeni, riuscendo dopo alcuni minuti a separare i due gruppi e a ristabilire la sicurezza nell’area. L’intera zona dello stadio è stata cinturata, con l’intervento anche di diverse ambulanze per soccorrere i feriti e i contusi.

Il bilancio provvisorio parla di due tifosi veronesi contusi, mentre nessun agente delle forze di polizia è rimasto ferito. I sostenitori del Verona coinvolti negli scontri sono stati radunati in una piazzetta nelle vicinanze e identificati dalla polizia.

La situazione è sotto controllo, e i servizi di ordine pubblico predisposti per la partita stanno proseguendo regolarmente. Le forze dell’ordine restano tuttavia in allerta per prevenire ulteriori episodi di violenza in vista del match del pomeriggio.

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo sereno
20.9 ° C
22.4 °
19.3 °
48 %
3.6kmh
0 %
Sab
20 °
Dom
21 °
Lun
20 °
Mar
17 °
Mer
20 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1993)ultimora (1350)vid (263)tec (96)Lav (79)sal (62)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati