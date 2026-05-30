Tamponamento a catena in direzione mare sulla FiPiLi: feriti e traffico bloccato

MONTOPOLI – Mattinata di caos e forti disagi per gli automobilisti lungo la Strada di Grande Comunicazione Firenze-Pisa-Livorno, teatro di un maxitamponamento che ha paralizzato la circolazione stradale. Per gestire la complessa emergenza si è reso necessario il massiccio intervento dei soccorritori e delle forze dell’ordine.

L’allarme è scattato intorno alle 9,30 di questa mattina, quando la centrale operativa ha mobilitato d’urgenza una squadra dei Vigili del Fuoco del comando provinciale di Pisa. Il sinistro si è verificato lungo la corsia in direzione mare, nel tratto prima dello svincolo d’uscita per Montopoli in Val d’Arno. Per cause che sono tuttora al vaglio degli inquirenti, cinque autovetture sono rimaste coinvolte in un violento tamponamento a catena che ha bloccato la carreggiata.

I vigili del fuoco, arrivati rapidamente sul posto insieme alle ambulanze del 118, si sono messi immediatamente al lavoro per prestare i primi soccorsi agli occupanti dei veicoli rimasti feriti o contusi nello scontro. Successivamente, i pompieri hanno provveduto alla delicata messa in sicurezza delle vetture incidentate, scongiurando il rischio di cortocircuiti o perdite di carburante.

Inevitabili e pesanti le ripercussioni sul fronte del traffico: sul tratto della Fi-Pi-Li interessato dall’incidente si sono formate lunghe code e pesanti rallentamenti che hanno bloccato il flusso dei veicoli in viaggio verso la costa. Sul luogo dell’evento sono intervenuti anche gli addetti dell’Avr per il ripristino delle condizioni di sicurezza della sede stradale e le pattuglie della Polizia Stradale di Empoli, incaricate di eseguire i rilievi di legge utili a ricostruire l’esatta dinamica della carambola.