Tartufo bianco protagonista della stagione: tre weekend a San Miniato

Getting your Trinity Audio player ready...

SAN MINIATO – Autunno, stagione del tartufo. E del tartufo la capitale si chiama San Miniato.

La 54esima edizione della mostra mercato del tartufo bianco delle colline sanminiatesi è stata presentata al Media Center Sassoli di palazzo del Pegaso, con la partecipazione del presidente del consiglio regionale Antonio Mazzeo, del presidente della giunta Eugenio Giani, del sindaco di San Miniato Simone Giglioli, della vicesindaca Azzurra Bonaccorsi e della presidente della Fondazione San Miniato Promozione Azzurra Gronchi.

La mostra mercato del tartufo bianco di San Miniato diventa rappresentativa di luoghi tra i più belli della regione. Tre weekend per celebrare non solo San Miniato, ma un intero territorio – trenta Comuni tra la provincia di Pisa e la Città metropolitana di Firenze – che rappresentano una delle maggiori aree tartufigene del Paese, e una zona di grande valore, bellezza e tradizione nel cuore della Toscana. La manifestazione organizzata da Fondazione San Miniato Promozione e dal Comune di San Miniato, con il supporto di istituzionali locali, Provincia di Pisa, Regione Toscana, una ventina di aziende sponsor e Coop.fi in qualità di main sponsor, si svolgerà nei tre weekend compresi dal 15 al 30 novembre (15-16, 22-23 e 29-30 novembre).

L’inaugurazione della mostra mercato è prevista per la mattina di sabato 15 novembre con il consueto taglio del nastro in piazza del Duomo alle 12,30. L’avvio della manifestazione sarà preceduto come da tradizione dai saluti delle autorità all’auditorium di piazza Buonaparte (alle 10), e dal corteo storico che sfilerà per le vie del borgo storico di San Miniato.

Le colline sanminiatesi si estendono nel cuore della Toscana, tra la provincia di Pisa e la città Metropolitana di Firenze. I trenta Comuni che ne fanno parte sono: Bientina, Calcinaia, Capannoli, Casciana Terme, Castelfranco di Sotto, Chianni, Crespina, Lajatico, Lari, Lorenzana, Montecatini Val di Cecina, Montopoli in Val D’Arno, Palaia, Peccioli, Ponsacco, Pontedera, San Miniato, Santa Croce Sull’Arno, Santa Maria a Monte, Terricciola, Volterra, Barberino Val d’Elsa, Castelfiorentino, Cerreto Guidi, Certaldo, Empoli, Fucecchio, Gambassi, Montaione, Montespertoli, Montelupo Fiorentino, Tavarnelle Val di Pesa e Vinci.

In questa terra nasce il Tuber Magnatum Pico, uno dei Tartufi Bianchi Pregiati più rinomati al mondo. Qui, un equilibrio perfetto tra clima, suolo e vegetazione crea l’ecosistema ideale per la sua crescita: un territorio unico, in cui nel 1954 è stato cavato il tartufo più grande del mondo (2520 grammi). Come ogni anno la Mostra Mercato del tartufo bianco elegge i suoi ambasciatori: un titolo onorifico che impegna a promuovere l’eccezionalità di questo fungo ipogeo dal profumo intenso e dal gusto inconfondibile. In questa edizione saranno premiati Davide Paolini, giornalista e ideatore di numerosi eventi nel settore cibo e Luca Bracali, fotografo, regista ed esploratore italiano, vincitore del Premio Portrait of Humanity nel 2019. Negli anni il premio ha visto protagonisti personaggi di spicco appartenenti a vari ambiti: dal fondatore di Eataly Oscar Farinetti e Ofelia Passaponti, Miss Italia 2024, fino a grandi campioni dello sport come Cristiano Ronaldo, Francesco Totti e Gianluigi Buffon. Nomi illustri che, ciascuno nel proprio campo, hanno contribuito a valorizzare e diffondere nel mondo il prestigio del tartufo bianco di San Miniato.

Ogni sabato e domenica durante la mostra mercato del tartufo bianco delle colline sanminiatesi il centro storico di San Miniato si trasformerà in un vero polo del gusto: circa un centinaio di espositori saranno dislocati tra piazza del Popolo, i loggiati di San Domenico, il loggiato superiore, piazza Dante e piazza Duomo. Sarà possibile gustare e acquistare prodotti enogastronomici locali, il protagonista indiscusso sarà il re tartufo. Negli stand sarà possibile acquistare il tartufo bianco delle colline sanminiatesi, da scoprire e assaporare anche nelle varie aree ristoro e nei pregiati ristoranti del borgo e non solo.

“San Miniato è una delle capitali italiane del gusto – ha ricordato il presidente del consiglio regionale Antonio Mazzeo – e il tartufo bianco non è solo un prodotto, è una storia di territorio, di lavoro e di passione. Con la Mostra Mercato del Tartufo Bianco delle Colline Sanminiatesi raccontiamo una Toscana che sa fare squadra: trenta Comuni e due province unite da un patrimonio unico fatto di qualità, bellezza e tradizione. Il tartufo è la nostra eccellenza, ma anche una grande opportunità per far crescere turismo, economia e identità. San Miniato e le sue colline sono la prova che la Toscana, quando crede nelle proprie radici, sa parlare al mondo con la lingua del gusto e dell’accoglienza.”

“Il tartufo è sempre di più al centro della nostra cucina e dell’identità toscana – ha detto Eugenio Giani presidente della Regione Toscana – e insieme al Piemonte di Alba, all’Umbria e alle Marche dà il senso di una natura incontaminata e offre un prodotto che è conosciuto in Italia e nel mondo. San Miniato è il centro della produzione del tartufo, riesce a mettere insieme la natura, i prodotti dell’agricoltura, con significative iniziative storiche e culturali. Sono cento anni che San Miniato è passato dalla provincia di Firenze a quella di Pisa, perdendo importanti funzioni amministrative, ma adesso la città sta recuperando un ruolo importante, con una vocazione turistica evidente. Dalla Rocca di Federico II a San Miniato puoi vedere un lembo delle dieci provincie toscane e questa visione paesaggistica è veramente unica. Tra i progetti in corso c’è anche l’idea di costruire un teatro, per seguire una vocazione teatrale che si realizza in estate con il teatro all’aperto del Dramma Popolare. La guerra con i suoi bombardamenti ha distrutto il teatro dell’epoca ed è giusto pensare di costruire una nuova sede teatrale per la città di San Miniato.”

“La 54esima edizione della Mostra Mercato del Tartufo Bianco da quest’anno assume un nome nuovo e un significato ancora più ampio – ha ricordato il sindaco Simone Giglioli – con la dizione di Mostra Mercato del Tartufo Bianco delle Colline Sanminiatesi. Un cambiamento che racconta una crescita, un’identità che si allarga oltre i confini del nostro comune per abbracciare un intero territorio, quello delle colline sanminiatesi, che comprende trenta Comuni tra la provincia di Pisa e la Città metropolitana di Firenze. Un territorio unito dal profumo del tartufo, da una storia comune e da una straordinaria ricchezza ambientale, culturale e gastronomica. La Mostra Mercato continua così a essere non solo una vetrina delle eccellenze locali, ma anche un’occasione di incontro, promozione e valorizzazione per tutta la Toscana. Ringraziamo la Fondazione San Miniato Promozione, la Provincia di Pisa, la Regione Toscana, tutti gli sponsor e le realtà associative e produttive che, con il loro impegno, rendono possibile questa manifestazione. Invitiamo cittadini, visitatori e turisti a partecipare ai tre weekend di festa, dal 15 al 30 novembre, per vivere l’esperienza autentica del tartufo bianco e scoprire la bellezza delle nostre colline, dei nostri borghi e delle nostre tradizioni, con l’accoglienza, la passione e l’eccellenza che da oltre mezzo secolo rendono unica questa manifestazione”.

“In questa edizione 2025 San Miniato presenta la Mostra Mercato del Tartufo Bianco con una nuova denominazione: Colline Sanminiatesi – ha ricordato Azzurra Gronchi, presidente della Fondazione San Miniato Promozione – e non si tratta solo di un nome, ma di una visione più ampia, che coinvolge l’intero territorio dei 30 comuni tra Pisa e Firenze, uniti dal fil rouge del tartufo. La 54esima edizione della mostra vuole quindi non solo valorizzare San Miniato, ma promuovere un intero territorio a vocazione tartufigena. È un progetto di unione e condivisione che intendiamo sviluppare per rendere quest’area sempre più attrattiva per un turismo nazionale e internazionale, che attraverso il tartufo, possa scoprire le tante risorse, bellezze e delizie enogastronomiche di questa parte di Toscana”.