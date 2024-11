Getting your Trinity Audio player ready...

PISA – Taxi a Pisa: 16 nuove licenze. Bando straordinario

Taxi a Pisa, il Comune con una delibera di giunta guidata dal sindaco Michele Conti ha disposto l’ampliamento del contingente taxi, dando avvio alle attività propedeutiche alla pubblicazione del concorso straordinario che porterà alla concessione di 16 nuove licenze.

Sindaco Conti: “Per far fronte al consistente incremento della domanda di servizio di trasporto svolto dai taxi il Comune di Pisa, secondo la procedura straordinaria prevista per i comuni sede di aeroporto, ha deciso di aumentare il numero delle licenze in misura non superiore al 20% di quelle già rilasciate, che sono attualmente 80, indicendo un concorso straordinario per la concessione di 16 nuove licenze. Si tratta di un atto atteso da tanto tempo, per risponde alle reali esigenze dell’utenza di una città come Pisa che vede ogni anno 18 milioni di viaggiatori alla stazione, 5,6 milioni di passeggeri all’aeroporto, 3,5 milioni di turisti in piazza dei Miracoli. A cui si aggiungono notevoli flussi di persone dovute al turismo congressuale e alla presenza in città dell’Ospedale di Cisanello, del CNR, dell’Università e delle scuole Sant’Anna e Normale. Sono i numeri di una città a forte vocazione turistica che esige una presenza maggiore di taxi a disposizione dell’ampia e variegata utenza che caratterizza Pisa”.

Il rilascio delle licenze che seguirà al concorso, da assegnare a soggetti in possesso dei requisiti stabiliti dalla Legge 21 del 1992, riguarda 16 licenze in tutto, di cui 13 ordinarie e 3 da abbinare a veicoli appositamente attrezzati per l’accesso delle persone con grave disabilità motoria. L’atto del Comune specifica che l‘assegnazione delle licenze sarà a titolo oneroso: ai vincitori del concorso sarà chiesto un contributo di 79mila euro per diventare titolari delle licenze in palio, ridotto a 64mila euro per le 3 licenze abbinate ai veicoli che possono ospitare le persone con disabilità. Come condizione obbligatoria per la concessione è previsto inoltre l’utilizzo di veicoli a basso livello di emissioni.

Inoltre, in fase di redazione della graduatoria, spiega il Comune di Pisa, sarà riconosciuta una specifica priorità di posizionamento ai possessori dei titoli di trasporto abilitati alla conduzione di veicoli a trazione animale (carrozze trainate da cavalli) rilasciati dal Comune. In caso di loro collocamento utile in graduatoria nei primi 16 classificati, il numero delle licenze potrà essere aumentato e in questo caso i titolari dovranno restituire il titolo abilitativo di cui sono già in possesso per la sua immediata riconversione in licenza taxi, senza però dover corrispondere al pagamento del contributo. La graduatoria di concorso avrà validità triennale.