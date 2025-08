Temporale e fulmini, disagi e ritardi all’aeroporto di Pisa

PISA – Un violento temporale, accompagnato da raffiche di vento e da una spettacolare shelf cloud, ha costretto le autorità aeroportuali a sospendere le operazioni di carico e scarico bagagli per diverse ore, a causa del rischio legato ai numerosi fulmini. Centinaia di persone sono rimaste bloccate nell’area di ritiro bagagli, impossibilitate a lasciare il terminal in attesa che il personale potesse riprendere il lavoro in sicurezza.

L’ondata di maltempo ha colpito duramente la programmazione dei voli. Diversi aerei in arrivo sono stati dirottati verso altri aeroporti, uno è stato cancellato e molti decolli sono stati ritardati a causa dell’impossibilità di procedere con le operazioni di terra. Nel complesso, la giornata ha fatto registrare decine di ritardi, mentre il numero delle cancellazioni si è attestato su almeno quattordici voli, con compagnie come Ryanair, easyJet, Jet2 e Norwegian particolarmente penalizzate. Anche Aer Lingus e altre compagnie internazionali hanno dovuto riprogrammare le partenze, causando disagi a catena per i viaggiatori.

L’allerta meteo lanciata per la Toscana parlava chiaro: temporali localmente intensi e precipitazioni abbondanti, condizioni che si sono concretizzate in poche ore proprio nell’area pisana, con conseguenze anche sul traffico stradale verso lo scalo. I collegamenti da e per l’aeroporto sono risultati rallentati e molti passeggeri hanno denunciato difficoltà nel reperire informazioni tempestive sulle modifiche ai voli.

Il maltempo del 2 agosto rappresenta l’ennesima conferma di come eventi meteorologici estremi possano mandare in crisi le infrastrutture di trasporto, soprattutto nel pieno dell’esodo estivo. Le autorità invitano i viaggiatori a controllare sempre lo stato del proprio volo tramite il sito ufficiale dell’aeroporto o le app delle compagnie aeree e a rivolgersi ai desk assistenza in caso di ritardi o cancellazioni, ricordando che le misure adottate, seppur scomode, sono fondamentali per garantire la sicurezza di passeggeri e operatori.